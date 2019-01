Annuncio

Questo pomeriggio, intorno alle 15:30 ora italiana, la Juventus è scesa in campo a Gedda per allenarsi in vista della partita contro il Milan. I bianconeri hanno così curato gli ultimi dettagli tattici verso la Supercoppa. In casa Juventus da alcuni giorni tiene banco un grande dilemma, ovvero chi sostituirà Mario Mandzukic? Al momento resta aperto il ballottaggio fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Entrambi i giocatori hanno ritrovato la condizione fisica e si stanno contendendo il posto del croato che starà fermo per qualche settimana dopo essersi infortunato giovedì scorso ai flessori della coscia.

Oltre al dubbio sul sostituto di Mario Mandzukic ci sono altri due ballottaggi [VIDEO] uno riguarda la difesa e l'altro il centrocampo. sulla destra, infatti, è tornato Joao Cancelo, ma Massimiliano Allegri poco fa in conferenza stampa, ha affermato che anche Mattia De Sciglio sta bene.

Perciò i due terzini si stanno contenendo un posto nella retroguardia juventina in vista del match di domani. Il terzo dubbio di formazione, invece, riguarda il centrocampo dove Sami Khedira sta insidiando Rodrigo Bentancur, che comunque resta in vantaggio sul tedesco.

Douglas Costa leggermente in vantaggio su Bernardeschi

Il grande dubbio che sta accompagnando la vigilia della Juventus in vista della Supercoppa riguarda principalmente l'attacco. Infatti, Massimiliano Allegri deve scegliere chi tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa prenderà il posto di Mario Mandzukic. Al momento il brasiliano sembra leggermente favorito sul numero 33 bianconero: ma la certezza su chi giocherà contro il Milan nell'attacco della Juventus con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo la si avrà solo nella giornata di domani.

Ballottaggio Cancelo - De Sciglio per la difesa

Gran parte della formazione della Juve [VIDEO] per la finale di Supercoppa sembra fatta. Anche se oltre al ballottaggio offensivo ci sono altri due piccoli dubbi: il primo riguarda la difesa dove Joao Cancelo e Mattia De Sciglio si contendono una maglia sulla destra. A completare la retroguardia bianconera ci saranno Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. L'altro piccolo nodo da sciogliere per Massimiliano Allegri è a centrocampo: infatti, la linea mediana bianconera vedrà tra i titolari Miralem Pjanic e Blaise Matuidi con loro dovrebbe toccare a Rodrigo Bentancur, anche se non è da escludere che al suo posto possa esserci Sami Khedira.