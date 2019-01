Annuncio

La finale della Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio alle 18:30 a Gedda: si sfidano Juventus [VIDEO] e Milan. La partita sarà visibile su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Dopo avere 'passeggiato' a Bologna (0-2) in Coppa Italia, la Juventus marcia col vento in poppa verso l'Arabia Saudita per provare a conquistare l'ennesimo trofeo, la Supercoppa italiana.

Verso Juventus-Milan: Gattuso vuole la Supercoppa italiana

Il Milan ha vinto a Genoa, contro la Sampdoria, con due reti del talento Cutrone nei supplementari.

Paquetà, al debutto, ha mostrato buoni numeri e soprattutto personalità, mentre restano dubbi su Higuain, che Sarri vorrebbe fortemente al Chelsea, al punto che c'è chi ipotizza l'impiego di Patrick Cutrone a Gedda contro la Juventus dal primo minuto, anche per risultare meno prevedibili di fronte ad un avversario difficile da affrontare, perché sostanzialmente privo di punti deboli.

La marcia trionfale bianconeri impressiona da anni, ma Gattuso è stato chiaro con la stampa: vuole provare a vincere il suo primo trofeo da allenatore, dopo quelli molto prestigiosi conquistati da calciatore.

Formazioni ancora da decidere per Milan e Juventus

Al momento è presto per elaborare le probabili formazioni, in quanto Allegri e Gattuso devono prima valutare le condizioni dei singoli dopo gli impegni di Coppa Italia. Di certo saranno due formazioni molto competitive. Gattuso non dovrebbe avere Biglia, Bonaventura e Caldara. Alla Juve dovrebbero dare forfait Cancelo e Benatia, ma anche Mandzukic e Barzagli. La sorpresa dell'ultimo momento potrebbe essere il giovane Kean che è piaciuto anche a Bologna. Ricordiamo che si giocherà allo stadio King Abdullah Sports City.

Supercoppa italiana: Ronaldo 'star' anche in Arabia Saudita

La Juventus [VIDEO] ha conquistato il diritto a disputare questa finale avendo vinto l'ultimo campionato di Serie A, mentre il Milan è stato finalista in Coppa Italia (vinta anch'essa dai bianconeri).

Per il Milan c'è un precedente positivo: due anni fa vinse ai calci di rigore proprio contro i bianconeri torinesi. Cristiano Ronaldo, la star della gara, si è allenato molto per farsi trovare pronto per un evento che sarà molto seguito dalle tv di tutto il mondo, anche perché si gioca in Arabia: qui la Juventus e Cristiano Ronaldo sono molto popolari, con le maglie di CR7 che vanno a ruba negli store collegati al mondo Juventus.