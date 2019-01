Annuncio

Annuncio

Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea [VIDEO], pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani.

Il Pipita verso Londra sponda Chelsea

I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, decisamente troppi per i rossoneri) nelle casse della Juventus, proprietaria del cartellino dell'argentino, per strapparlo al Milan già in questa sessione di Calciomercato.

Il direttore sportivo rossonero Leonardo ha già espresso delle parole dure nei confronti del "Pipita", ormai ai ferri corti, che certificano sempre di più la cessione: "Higuain ha passato un momento un po’ cosi che ora deve però finire, inizi a pedalare.

Advertisement

Il gol segnato alla Spal cambia qualcosa, ma ora Gonzalo deve continuare e prendersi per forza le proprie responsabilità. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato. Deve decidere. Su cosa? Parlo in generale ma visto che stai qua, stai qua e fai".

Higuain nei Blues ritroverebbe Sarri

Proprio per questo l'attaccante avrebbe accettato la nuova esperienza inglese, dove ritroverà un tecnico a lui tanto caro, quel Maurizio Sarri che gli ha fatto riscrivere il record di 36 gol in Serie A nella stagione 2015/2016. I rossoneri sono quindi obbligati a rinforzare il reparto offensivo e dopo il rifiuto proprio del Chelsea [VIDEO] per Morata, proveranno a portare via dal Genoa il vice-capocannoniere della Serie A Piatek, autore fin qui di una stagione fantastica, condita da 13 gol in campionato (uno in meno di Cristiano Ronaldo) e 6 in Coppa Italia (in 2 partite).

Advertisement

Il Milan può ancora contare su quell' Andrè Silva che l'anno scorso segnava con il contagocce, ma ora che al Siviglia è tornato a grandi livelli, segnando addirittura 11 gol, difficilmente gli Andalusi potrebbero cederlo. Higuain, invece, non è mai stato davvero decisivo in stagione, come certificano gli 8 gol messi a segno fin qui e le deludenti prestazione nei big match e l'esperienza inglese potrebbe davvero rivitalizzarlo e farlo tornare ai livelli di Napoli, dove era forse il miglior centravanti del mondo. Dal canto loro i Blues sono tutt'ora in corsa per l'Europa League, dove sono i super favoriti insieme all'Arsenal e forse questo potrebbe davvero motivare il Pipita, pronto a tornare ai fasti di un tempo.