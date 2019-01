Advertisement

La Juventus sta lavorando incessantemente sul mercato in questo periodo della sessione invernale: Agnelli e Paratici vorrebbero rinforzare la rosa con l'acquisto di un centrocampista di spessore e il primo obiettivo è Ramsey dell'Arsenal. Il giocatore gallese, molto completo, avrebbe trovato un accordo con la Juventus [VIDEO] sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione, ma alla fine dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Intanto, stanno arrivano continue notizie sul possibile addio di Paulo Dybala.

L'attaccante sudamericano sta risentendo moltissimo della presenza in squadra di Cristiano Ronaldo, tanto che rispetto alle sue stagioni passate ha sicuramente abbassato il suo rendimento.

Non si esclude, dunque, una sua partenza al termine della stagione. Su Dybala ci sono alcuni top club europei, tra cui Real Madrid, Inter, Paris Saint Germain, Manchester United e Manchester City. L'ex Palermo è da tempo apprezzato dal tecnico dei "Citizens" Joseph Guardiola, che potrebbe decidere di puntare su di lui nella prossima sessione estiva. Insieme al Kun Aguero Dybala formerebbe una coppia offensiva davvero molto interessante.

Mercato Juventus, Dybala potrebbe essere ceduto al Manchester City: la situazione

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Express", il Manchester City avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala per la prossima estate. Il club inglese avrebbe intenzione di iniziare una vera e propria trattativa con la Juventus per cercare di portare in Premier League il gioiello argentino.

Si partirà comunque da una base d'asta di cento milioni di euro. La Juventus, infatti, in caso di offerta inferiore non si siederebbe neanche al tavolo delle trattative. Per la stampa inglese, comunque, la Juventus [VIDEO] avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante sudamericano. Da sottolineare anche l'interesse dell'Inter. Marotta e Ausilio seguono Dybala ai tempi del Palermo e sarebbero disposti a mettere sul piatto una super offerta per convincere la Juventus a cedere il suo campione. Lo stesso Dybala potrebbe decidere di accettare la destinazione nerazzurra per dimostrare di essere al livello di Cristiano Ronaldo. Intanto, la Juventus lavora per il futuro e ha messo nel mirino de Ligt, talentuoso difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax. Su di lui, però, ci sono anche PSG e Barcellona.