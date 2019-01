Advertisement

Advertisement

La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel caso in cui la Juventus, [VIDEO]però, dovesse finalmente vincere la Champions League, obiettivo principale della dirigenza bianconera, il tecnico toscano potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione.

Questa ipotesi è sostenuta dal noto quotidiano iberico 'Mundo Deportivo', che sta seguendo in tempo reale tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul mondo bianconero.

Advertisement

Mercato Juventus, Allegri potrebbe lasciare al termine della stagione

Per il giornale iberico, dopo quattro anni di successi, un cambio della guardia sarebbe fisiologico in casa Juventus, soprattutto se Allegri dovesse riuscire a conquistare la tanto agognata Champions League. L'addio di Beppe Marotta, e quello probabile di Massimiliano Allegri, rappresenterebbero la chiusura di un ciclo dopo tanti successi. Nel caso in cui il tecnico toscano dovesse lasciare, la Juventus sarebbe pronta a puntare su Zinedine Zidane, come scrive sempre il 'Mundo Deportivo'. Il tecnico francese viene considerato come l'uomo giusto, sia per il passato che lo lega indissolubilmente al club bianconero, ma anche per il fatto che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo.

Il probabile arrivo di Zidane alla Juve

Proprio sotto la gestione di Zidane, infatti, il campione portoghese ha raggiunto il picco della sua carriera, vincendo ben tre Champions League consecutive.

Advertisement

Sempre nella visione del 'Mundo Deportivo', la Juventus [VIDEO]rappresenterebbe per Zidane l'occasione per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. Cristiano Ronaldo, inoltre, avrebbe dato già il suo assenso all'arrivo dell'allenatore transalpino. Intanto, il club bianconero continua a lavorare per questa sessione di calciomercato invernale e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio.