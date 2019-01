Advertisement

Questa mattina, intorno alle 11, i giocatori della Juve si sono ritrovati alla Continassa. Per i bianconeri è scattata la preparazione in vista del match contro il Bologna. Oltre a preparare la sfida di Coppa Italia, la Juventus ha già iniziato a mettere nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Massimiliano Allegri in queste due partite doserà le forze dei suoi ragazzi e probabilmente sabato ci sarà un po' di turnover proprio in vista del match contro il Milan. Per la sfida con i rossoneri la volontà dello staff juventino è quella di permettere a Joao Cancelo di essere a disposizione del tecnico livornese.

Il portoghese in queste vacanze [VIDEO] ha continuato a lavorare proprio per essere pronto per la Supercoppa e questa mattina è arrivata un'ottima notizia visto che il giocatore ha lavorato in parte in gruppo.

Dunque Joao Cancelo, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere a disposizione per il 16 gennaio e perciò partirà con la squadra per andare a Gedda. La Juve, infatti, dopo la partita contro il Bologna farà il suo ritorno a Torino e per due giorni lavorerà alla Continassa. Poi nel pomeriggio di lunedì ci sarà la partenza per Gedda.

La Juve torna a correre

Questa mattina verso le 12:30, la Juve è scesa in campo alla Continassa per preparare la sfida di sabato contro il Bologna. I giocatori bianconeri, però, hanno lavorato già nei giorni e scorsi e ieri circa una decina di calciatori juventini erano nel centro sportivo della Vecchia Signora per allenarsi. In particolare erano rientrati Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Wojciech Szczesny, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.

Oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo che sia domenica che lunedì ha lavorato nella palestra di casa sua. Da questa mattina, il gruppo si è ricompattato e Massimiliano Allegri ha fatto sudare duramente la sua squadra. La Juve sul suo profilo di Twitter ha anche condiviso alcuni video della seduta [VIDEO]che ritraggono i bianconeri al lavoro con il pallone.

Lunedì la partenza per Gedda

La Juve ha già stabilito il programma degli allenamenti in vista della Supercoppa contro il Milan. Prima di pensare a questa sfida i bianconeri avranno l'appuntamento di Coppa Italia. Una volta rientrata da Bologna, la Juve domenica e lunedì lavorerà a Torino poi nel pomeriggio del 14 gennaio Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi partiranno per Gedda e a quel punto scatterà ufficialmente la missione Supercoppa.