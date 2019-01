Annuncio

Il Calciomercato della Juventus guarda ancora verso al difesa di Allegri. Dopo l’arrivo di Caceres e l’addio di Benatia, entrambi annunciati ufficialmente ieri, è di oggi la notizia del muro alzato dal Chelsea per Christensen. L’operazione per gennaio è impossibile. Si sblocca definitivamente l’affare Romero, Preziosi ha detto “sì” all’offerta di Paratici e la prossima estate l’argentino si trasferirà a Torino.

Calciomercato Juventus: il Chelsea non molla Christensen

Niente colpo last minute per il calciomercato della Juventus [VIDEO].

Le trattative per gennaio dovrebbero essere chiuse, pochissime sono le possibilità di arrivare a Ramsey subito, quasi nulle anche quelle di riuscire a strappare al Chelsea il giovane e promettente Andreas Christensen.

Il danese è da sempre nel mirino di Paratici ma non è mai entrato nelle grazie di Sarri che quest’anno l’ha utilizzato solo una volta in Premier League e dodici in totale nelle varie Coppe. Il giocatore, pilastro con Conte, sembrava essere sul mercato ma oggi dall’Inghilterra arriva la notizia del rifiuto da parte del club londinese di tutte le offerte arrivate non solo dalla Juventus ma anche da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, club tedeschi pronti a piazzare la zampata. Un mese fa era stato respinto anche il corteggiamento del Barcellona. Niente Christensen a gennaio, ma se la situazione dovesse rimanere questa in estate i discorsi si riaprirebbero.

Romero arriva alla Juventus in anticipo

Lo stop da Londra non è l’unica notizia di giornata per il calciomercato della Juventus, è infatti stato concluso l’accordo con il Genoa per portare a Torino il centrale argentino Romero.

Il difensore doveva arrivare in bianconero tra un anno e mezzo per maturare ancora in rossoblu, ma le parti si sono riaggiornate e Paratici ha deciso di anticipare i tempi. Il sudamericano arriverà sotto la Mole già la prossima estate dietro un pagamento di 20 milioni di euro più bonus per il cartellino.

La difesa della Juve è così pronta a cambiare pelle ma non a gennaio. L’infortunio di Bonucci è meno grave del previsto, Chiellini è una garanzia, Caceres un importante uomo di esperienza e poi c’è Rugani che cresce ogni partita di più. Senza contare che Barzagli, una volta smaltiti i problemi fisici potrà tornare a dare una mano ad Allegri che non ha voluto altri giocatori in vista del finale di stagione. La prossima estate verranno intavolate nuove trattative, Romero non basta, Christensen è un’idea, ma il vero obiettivo è De Ligt dell’Ajax su cui si sta scatenando una vera e propria sta. Tra presente e futuro, il calciomercato della Juventus si muove ancora una volta in difesa [VIDEO].