Dopo i rumors che vogliono Alaba molto vicino alla squadra torinese per giugno [VIDEO], la Juventus sembrerebbe essere molto interessata a Juan Mata, centrocampista spagnolo in forza al Manchester United.

Paratici, infatti, starebbe sondando il terreno per un acquisto a costo zero, andando ad offrire alla mezzala iberica un contratto per le prossime stagioni. La concorrenza delle big europee è molto alta, ma la Vecchia Signora ci ha abituato a grandi colpi a costo zero.

Mata andrebbe a rinforzare un reparto che verrà ritoccato già la prossima stagione con il quasi certo arrivo di Aaron Ramsey, dall'Arsenal a fine giugno.

La Juve sogna Juan Mata a parametro zero

Juan Mata è un centrocampista dalle spiccate doti offensive, adattabile anche come ala d'attacco, profilo graditissimo a Massimiliano Allegri, il quale potrebbe farlo giocare sia come mezzala in un centrocampo a 3, sia come interno di una mediana a 5 e persino come ala al fianco della punta.

Lo spagnolo gioca con il Manchester United dal gennaio 2014, quando fu prelevato dal Chelsea. Con gli inglesi, quest'anno, ha trovato 15 presenze in campionato, 5 in Champions e 2 nelle coppe inglesi, dimostrando di essere ancora integro fisicamente, nonostante i 30 anni compiuti.

I più grandi successi ottenuti da Juan Mata, sono sicuramente quelli con la sua nazionale, con la quale ha conquistato un campionato europeo e un campionato del mondo nel 2010 in Sudafrica. Con i club ha vinto la prima Champions League nella storia del Chelsea, sotto la guida di Di Matteo, una Carling Cup, due coppe d'Inghilterra, una coppa spagnola, due Europa League e una Supercoppa inglese.

Nella Juventus troverebbe un gruppo già pronto e forte, per aumentare il suo palmarès e potrebbe dare al centrocampo di Allegri quell'esperienza che servirebbe nel caso di un probabile addio di Khedira.

La Vecchia Signora, per accaparrarselo, però, dovrà vedersela con i petroldollari del PSG, con il Barcellona e con l'Arsenal, le quali avrebbero già avviato i contatti con lo spagnolo. Molto difficile pare invece il rinnovo con i Red Devils, i quali starebbero cercando di sfoltire la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus avrà bisogno di comprare in mediana il prossimo anno, e nonostante le numerose voci su Isco [VIDEO] e Milinkovic-Savic non si vogliano placare, l'assalto al centrocampista spagnolo non è sicuramente da escludere a priori, soprattutto perché avverrebbe a costo zero.

Insomma, la sessione di Calciomercato invernale non è ancora finita, ma la Juventus a quanto pare è già proiettata alla prossima estate.