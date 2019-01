Annuncio

Il giocatore nigeriano Victor Osimhen sarebbe vicino al trasferimento al Milan, che lo preleverebbe dallo Charleroi, squadra militante nel massimo campionato belga.

Il Milan sta infatti attualmente rivedendo il proprio attacco [VIDEO]in questa finestra di Calciomercato (come testimonia la cessione di Gonzalo Higuain) puntando su giocatori più giovani, al fine di rendere la squadra nuovamente competitiva a livello internazionale. Un nuovo approccio di mercato, voluto da Ivan Gazidis e Leonardo, ha portato i rossoneri a concentrarsi su giocatori con meno di 25 anni con un grande potenziale, come dimostrano gli acquisti di Lucas Paqueta e Krzystof Piatek.

Calciomercato Milan, è concreto l'interessamento per Osimhen

Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', la dirigenza rossonera sarebbe, dopo lo stop delle trattative per Deulofeu, avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, che è in prestito in Belgio dal Wolfsburg.

L'attaccante nigeriano ha un valore di 15 milioni di euro e il Milan spinge inizialmente per un prestito sino alla fine della stagione, prima di concordare un eventuale riscatto con i tedeschi del Wolfsburg, club con il quale in passato i rossoneri hanno fatto ottimi affari (come l'acquisto di Ricardo Rodriguez).

Secondo alcune indiscrezioni, qualora il Milan decidesse di affondare il colpo, l'esborso sarebbe di 3 milioni di euro per il prestito. Osimhen è stato autore di una grande stagione allo Charleroi, segnando 10 volte e fornendo due assist in 20 presenze, contando tutte le competizioni. Il giocatore è stato la punta di diamante della propria Nazionale durante la Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2015, ma il suo passaggio al Wolfsburg non è stato proprio un successo. È stato ceduto in prestito a Charleroi, dove è diventato uno dei migliori realizzatori la Lega belga.

Secondo quanto riportato da 'goal.com' l'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto o più facilmente con obbligo di riscatto già fissato intorno ai 15 milioni di euro, che è la metà rispetto alla cifra che chiedeva il Watford per Deulofeu.

Oltre a Deulofeu, [VIDEO]sono sfumate in modo definitivo anche le piste che portavano all'ex Atletico Madrid Carrasco e Groeneveld, per il primo c'era infatti uno scoglio insormontabile che era rappresentato dall'altissimo ingaggio richiesto, mentre per il secondo a non convincere erano le condizioni fisiche poiché il giocatore è lontano dai campi dallo scorso ottobre.