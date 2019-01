Annuncio

Prosegue la Coppa Italia (Tim Cup [VIDEO]) con le gare dei quarti di finale, tra esse va segnalata Atalanta-Juventus di stasera 30 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45.

In caso di pareggio al 90° si andrà ai supplementari ed eventualmente anche alla lotteria dei rigori. Di sicuro si annuncia un incontro molto spettacolare. La partita potrà essere vista su Rai 1 (con collegamento dalle 20:30) o in modalità streaming su Rai Play. In radio, la cronaca verrà trasmessa anche da Rai Radio 1.

Nell'ultima sfida di campionato, il 26 dicembre 2018, tra Atalanta e Juventus finì in parità (2-2) al termine di una gara vibrante e aperta a tutti i risultati.

Il bookmaker Matchpoint quota l'1 a 3,75, il pari a 3,20 e il 2 a 2,11. Il Gol paga 1,75, il Nogol 1,97.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus di Tim Cup

La "Dea" (i tifosi bergamaschi chiamano così l'Atalanta) dovrebbe schierarsi col modulo 3-4-2-1, diventato il marchio di fabbrica di mister Gasperini e dunque Gollini dovrebbe posizionarsi tra i pali, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino, Masiello. In mediana i più probabili sono Hateboer, De Roon, Pessina e Gosens, ma manca ancora l'ufficialità. Il tridente sarà formato da una prima punta "boa" (Zapata) con gli estrosi Gomez e Ilicic a girargli intorno, per non dare punti di riferimento agli avversari, dando così modo ai centrocampisti di inserirsi, come accaduto contro la Roma [VIDEO] in campionato, soprattutto sulle palle inattive.

Per quanto riguarda le scelte di Allegri, diciamo subito che la star Cristiano Ronaldo sarà in campo dall'inizio, per la gioia dei suoi molti estimatori. Ronaldo è galvanizzato dal rigore decisivo segnato all'Olimpico contro la Lazio, che ha assicurato la 21ma vittoria su 23 gare di campionato alla Vecchia Signora. L' undici di partenza bianconero dovrebbe vedere l'ex Genoa Mattia Perin in porta, Cancelo e Spinazzola laterali bassi, con centrali di difesa Rugani-Chiellini. In mediana dovrebbero operare Pianjc, Bentancurt e Matuidi. In attacco si dovrebbero schierare Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. Dal punto di vista tattico Atalanta-Juventus si annuncia davvero molto interessante. Arbitra la gara il signor Pasqua di Tivoli.

Le altre gare di Coppa Italia

Gli altri quarti di finale sono Fiorentina-Roma e Inter-Lazio, mentre il Milan ha eliminato ieri sera il Napoli grazie a due bellissime reti del suo nuovo acquisto: il bomber polacco Piatek, rivelazione di questa stagione calcistica. La vincente tra Atalanta e Juve sfiderà in semifinale di Coppa Italia (o Tim Cup) la vincente della gara tra Fiorentina e Roma.

Ricordiamo che la semifinale è l'unica fase del torneo nella quale si gioca con partite di andata e ritorno.