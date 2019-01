Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus [VIDEO]. Le ultime news si concentrano su Douglas Costa, fortissimo esterno brasiliano che in questa stagione non si sta sicuramente mantenendo i suoi standard. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce quasi sempre Mario Mandzukic nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore offensivo della Juventus che è considerato assolutamente inamovibile.

Spesso, inoltre, Allegri ha utilizzato Federico Bernardeschi come terzo elemento del tridente della Juventus. Anche Cuadrado, prima del grave infortunio, aveva saputo ritagliarsi uno spazio importante, sempre ai danni di Douglas Costa.

Advertisement

Mercato Juventus, Douglas Costa potrebbe essere ceduto

La stagione del brasiliano praticamente inizia stasera, nella suggestiva cornice di Gedda, dove avrà luogo questa sera la finale di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Milan. Costa, questa sera, avrà l'occasione per dimostrare tutte le sue qualità. In ogni caso, il suo futuro è un enigma, dal momento che lui non ha alcuna intenzione di recitare un ruolo da comprimario.

Il talentuoso esterno ex Bayern Monaco è seguito con grande attenzione dal Manchester United; la dirigenza dei Red Devils sarebbe disposta a mettere sul piatto una super cifra pur di garantirsi le sue prestazioni. L'esterno brasiliano, comunque, viene valutato dalla Juventus [VIDEO] tra gli ottanta e i cento milioni di euro. Per cifre inferiori Douglas Costa non partirà.

Advertisement

I migliori video del giorno

Da sottolineare anche l'interesse del Manchester City, che ha già messo sul piatto un'offerta da ottanta milioni di euro. La Juventus, però, ha deciso di rifiutare la proposta del club britannico allenato da Pep Guardiola.

De Ligt nel mirino della Juve

In questa sessione di calciomercato invernale, comunque, la Juventus ha rifiutato anche una proposta da sessanta milioni di euro da parte del Manchester United. Il club bianconero vorrebbe puntare sul giocatore brasiliano fino al termine della stagione in corso. Le cose potrebbero cambiare a giugno, quando potrebbe aprirsi una vera e propria asta internazionale per Douglas Costa. Intanto, la Juventus segue con grande attenzione De Ligt, talentuoso difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che viene considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli in merito.