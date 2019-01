Annuncio

Giornate di fermento nel calciomercato di Serie B [VIDEO]. Il Venezia ieri ha preso il terzino Mazan. Arriva dal Celta in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce ha chiuso per Tumminello che arriverà all'inizio della prossima settimana e attende una risposta di Chievo Verona ed Empoli per Pucciarelli [VIDEO]. La Salernitana, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Montalto, è in pressing su Calaiò cercato dal Cosenza nei giorni scorsi.

Ottimi colpi per il Benevento.

Arrivano Caldirola dal Werder Brema in prestito per 6 mesi con l'opzione per le due stagioni successive e Crisetig dal Frosinone.

Il calciomercato di Serie B in diretta

Trattative più importanti del 24 gennaio: il Venezia ha preso Besea, centrocampista del Frosinone, invece il Cosenza ha praticamente chiuso per l'attaccante Embalo.

Pettinari andrà al Crotone lunedì, dopo la partita del Lecce a Salerno. Il Perugia ha chiuso per Carraro, attaccante in arrivo dall'Atalanta.

Trattative più importanti del 25 gennaio: la Cremonese segue l'attaccante Longo, invece il Carpi è piombato su Montalto della Cremonese. È difficile però che i lombardi si priveranno della loro punta. Sfida Cosenza- Carpi per Litteri del Venezia.