Il giornalista Enzo Bucchioni ha dedicato interamente al mercato il suo editoriale settimanale per "Tuttomercatoweb", soffermandosi sulla situazione di alcuni team di Serie A. Tanto spazio dedicato all'Inter e al colpo di Marotta, Cedric Soares. Non poteva però mancare un'ampia analisi sul Calciomercato della Juventus. Nel dettaglio, Bucchioni si è soffermato ad analizzare le trattative sull'asse Torino-Madrid. "I bianconeri stanno lavorando per il futuro, guardando molto in casa Real Madrid", ha precisato il giornalista.

Lo stesso ha continuato l'analisi sottolineando che anche la squadra spagnola starebbe guardando in casa bianconera, "ragionando su Dybala [VIDEO]".

Calciomercato, Bucchioni: 'Ramsey subito'

Parlando di calciomercato, Bucchioni ha tenuto a precisare che Paratici starebbe lavorando incessantemente per portare a Torino già a gennaio Ramsey.

Il pressing di Paratici, secondo il giornalista, avrebbe portato l'Arsenal a riflettere sulla cessione immediata. Per concludere l'affare potrebbero 'bastare' circa 10 milioni, praticamente la metà di quella cifra chiesta ad inizio calciomercato, ovvero 20 mln. Secondo Bucchioni, la Juventus sarebbe disposta ad investire 7 milioni.

Si guarda in Premier League, ma anche in Liga. Da mesi si parla dell'interesse della Juve per Isco, Marcelo e James Rodriguez, tutti di proprietà del Real Madrid. Secondo Bucchioni la Juventus sarebbe ancora interessata a questi tre profili, che potrebbero essere inseriti anche in un eventuale affare Dybala. L'argentino sarebbe nel mirino proprio dei Blancos, nonostante da tempo si vocifera di un interesse sulla Joya da parte di Marotta, in rappresentanza dell'Inter.

Per il giornalista ci vorranno ancora diversi giorni per capire le intenzioni dei bianconeri, che nel frattempo dovrebbero valutare le condizioni di Khedira [VIDEO]. Il tedesco ha subito diversi stop fisici che ne hanno compromesso il rendimento. Per tale motivo, il calciatore potrebbe anche lasciare la Juventus a giugno, costringendo così i bianconeri a muoversi sul mercato, già da adesso.

Juventus, Benatia in uscita

Per ciò che concerne il calciomercato ed il capitolo difesa, la Juventus per Bucchioni potrebbe chiudere l'affare Darmian solo dopo l'eventuale cessione di Spinazzola. Attenzione anche alla situazione Benatia. Avevamo già anticipato i malumori del calciatore, ed il giornalista, nel suo editoriale, ha confermato che Benatia avrebbe voglia di giocare di più, e per questo interessato all'offerta in arrivo dal Qatar. Si parla di 10 milioni per il cartellino, e 4 per Benatia. Il sostituto 'naturale' dovrebbe essere De Ligt, che però potrebbe arrivare solo a giugno dall'Ajax.