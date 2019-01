Annuncio

La storia che coinvolge il Lecce e l'attaccante Manuel Pucciarelli, 27 anni, ha davvero dell'incredibile. Il Lecce vuole Pucciarelli [VIDEO], Pucciarelli vuole il Lecce e l'accordo c'è già da giorni. Allora, perché non è stato ancora ufficializzato l'affare? La risposta sta tutta nel mancato accordo tra Chievo Verona ed Empoli. Ancora, quindi, la trattativa non è stata ufficializzata per responsabilità che non riguardano né la società salentina né il calciatore, entusiasta di vestire la maglia giallorossa.

Il Chievo Verona e l'Empoli avevano un accordo di massima per l'obbligo di riscatto a fine stagione. Cedendo il calciatore ad un altro club (in questo caso il Lecce) l'opzione verrebbe meno e così anche il pagamento al quale l'Empoli non vuole rinunciare.

Non appena i due club troveranno la soluzione, Pucciarelli potrà cambiare casacca e vestire la maglia del lecce. Il problema è che non è detto che ciò accada. La trattativa rischia seriamente di saltare per volontà esterne. La speranza è ovviamente che tutto si risolva al meglio.

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

A proposito di Lecce e di attaccanti, non è detto che Pettinari alla fine vada a Crotone, società che l'aveva cercato nelle scorse settimane. Nelle ultime ore infatti si è fatto avanti il Venezia che potrebbe superare i calabresi nella trattativa per l'attaccante ex Pescara. Sempre a Lecce è atteso invece Tumminello [VIDEO], che arriverà in questi giorni per sostenere le visite mediche. L'attaccante arriverà con ogni probabilità in prestito secco dall'Atalanta.

Molto attivo il Brescia che, dopo l'acquisto di Dessena, potrebbe chiudere per il centrocampista Munari del Parma.

La Cremonese ha ufficializzato Strizzolo, quindi è possibile che non punti più sulla l'esperienza di Fabio Ceravolo, in uscita dal Parma. Il Livorno punta l'attaccante Moncini della Spal e ufficializza Kupisz dall'Ascoli. Toccherà a lui dare brio ad un attacco come quello dei toscani che finora non ha fatto di certo faville, ma ha profondamente deluso le aspettative di inizio stagione. Il Foggia non ha ancora scelto il suo nuovo portiere e continua ancora a trattare sia Leali che Frattali (e sullo sfondo resta un interesse per Marchetti del Genoa, club con il quale si è parlato di un possibile scambio di portieri con Bizzarri. Infine, il Padova insiste per Paulinho, attaccante della Cremonese: se dovesse arrivare, farebbe coppia con l'altro neo acquisto Mbagoku.