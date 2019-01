Annuncio

Annuncio

La Juventus batte il primo colpo di Calciomercato: Ramsey sarà bianconero. Il gallese, secondo la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, venerdì firmerà il contratto che lo legherà a campioni d’Italia ma Paratici proverà a strapparlo all’Arsenal già a gennaio. L’arrivo del gallese è solo uno degli affari del club piemontese, visto che sono diverse le trattative di calciomercato della Juventus. [VIDEO]

Juventus: Ramsey è il primo colpo di mercato

Ramsey approderà nel campionato italiano [VIDEO].

Le visite mediche svolte in settimana hanno dato esito positivo: era l’ultimo tassello che mancava per concludere un affare le cui basi sono state poste ormai mesi fa. Il jolly dell’Arsenal si è accordato con la Juve sulla base di uno stipendio di otto milioni all’anno, una cifra che lo farà balzare al secondo posto nella speciale classifica dei più pagati del club.

Advertisement

Se è vero che la cifra sembra molto alta, è anche vero che il cartellino non costerà nulla perché dalla prossima estate il giocatore sarà svincolato. Sulle tempistiche c’è un però. Fabio Paratici vorrebbe accelerare i tempi e portare subito Ramsey a Torino, impresa non semplice perché i 'Gunners' non si spostano dalla loro richiesta: per il trasferimento immediato vogliono 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: trattative a sinistra, spunta Emerson

Il calciomercato della Juventus non si ferma qui: starebbe iniziando anche una trattativa con il Chelsea per Emerson Palmieri, laterale mancino che non riesce ad entrare nella grazie di Maurizio Sarri, che gradirebbe il ritorno in Italia anche per provare a riprendersi il posto in Nazionale. L’approdo è però legato all’addio di Spinazzola, corteggiato dal Bologna.

Advertisement

L'affare al momento è più complicato del previsto con i felsinei che hanno una gran fetta di chiudere e se non lo faranno nelle prossime ore avrebbero trovato in Caceres l’alternativa giusta. Insomma la questione è abbastanza ingarbugliata, il colpo Emerson è legato al futuro dell’ex Atalanta.

Il lavoro dei dirigenti bianconeri non finisce qui. Per giugno si sta iniziando a imbastire un grande colpo. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Isco in rottura con il Real Madrid. Lo spagnolo avrebbe voglia di cambiare aria, la concorrenza è agguerrita ma se scatterà la corsa Paratici non si tirerà indietro. Così come non verrà “mollato” il sogno Pogba, l’addio di Mourinho ha rasserenato i rapporti tra il francese e lo United ma la corte juventina non si fermerà e il centrocampista non ha mai chiuso al ritorno.