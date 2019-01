Annuncio

Ci sono tanti nomi "caldi" che fanno presagire ad un finale di mercato molto interessante. Per esempio, in casa Milan [VIDEO] nei giorni scorsi sarebbe stato proposto un profilo potenzialmente interessante. Si tratta dell’attaccante bulgaro Kiril Despodov, nato nel 1996 attualmente in rosa al Cska di Sofia.

Kiril Despodov, probabile l'interesse del Milan

Kiril Despodov (nato l'11 novembre 1996 a Kresna) è un calciatore professionista bulgaro che gioca nel CSKA Sofia e nella nazionale bulgara.

Principalmente ricopre il ruolo di ala, ma può anche giocare come attaccante. Despodov ha fatto il suo debutto nel gruppo giovanile di Liteks Lovech prima di esordire nel 2012 all'età di 15 anni.

Nel giugno 2016 è stato trasferito al CSKA Sofia, dove si è affermato come il top player della squadra, vincendo il calciatore bulgaro dell'anno nel 2018. Il 23 marzo 2018, Despodov ha fatto il suo debutto in nazionale nella Bulgaria per 1-0 contro la Bosnia ed Erzegovina. Despodov ha fatto il suo debutto in prima squadra sotto la direzione di Hristo Stoichkov, a 15 anni 183 giorni, in una vittoria per 5-0 in campionato contro il Kaliakra Kavarna il 12 maggio 2012. Ha segnato il suo primo gol il 10 agosto 2013, facendo il quinto in una vittoria per 5-1 in campionato contro l'FC Pirin Gotse Delchev. Despodov, ha firmato il suo primo contratto professionale con il Liteks Lovech poco dopo aver compiuto 18 anni. Il giocatore del Cska Sofia sarà oggetto dunque delle valutazioni del Milan, che nel frattempo studiano in attesa di prendere una decisione.

Calciomercato Milan, si segue ancora Yannick Ferreira Carrasco

Dopo aver comunicato ufficialmente l'arrivo di [VIDEO] Piatek, il Milan continua a lavorare per regalare anche un esterno offensivo a mister Gattuso. Secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb', ci sono stati nuovi contatti per Yannick Ferreira Carrasco. Secondo quanto aggiunto da Gianluca Di Marzio infatti il nome di Carrasco resta, ma ci sono delle difficoltà. Il club che detiene il cartellino dell'esterno belga infatti vuole molti soldi ed il giocatore non vuole rinunciare a quello che guadagna in Cina ma i contatti vanno avanti. Tuttavia, il tempo passa, e non è esattamente un fattore positivo per i rossoneri, considerando gli altri club interessati a Carrasco. In realtà, l'interessamento dell'Arsenal è piuttosto serio e se il Milan non riuscirà a convincere i cinesi del Dalian Yifang a concedere il giocatore in prestito, i Gunners saranno in pole position. Probabilmente nei prossimi giorni ci saranno novità sulla situazione.