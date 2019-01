Annuncio

Annuncio

Tre nomi da sogno per il Calciomercato della Juventus. La prossima estate i bianconeri proveranno a rendere la rosa di Allegri ancora più forte con tre campioni. Dalla Spagna spingono Marcelo verso Torino, il Manchester United prova a proteggere Paul Pogba ma la porta per Paratici non è per niente chiusa e poi c’è Isco in rottura con il Real Madrid. Portarli tutti a Torino non sarà facile ma la dirigenza bianconera vuole provaci e alcuni segnali positivi già ci sono.

Calciomercato Juventus: porte spalancante per Marcelo

Il calciomercato della Juventus nei giorni scorsi ha subito una deciso scossa per quanto riguarda la trattativa Marcelo [VIDEO].

I media spagnoli hanno rilanciato con forza l’idea di un possibile trasferimento del nazionale brasiliano sotto la Mole, a spingere sarebbe proprio il laterale mancino che avrebbe espresso il suo gradimento alla nuova vita in bianconero.

Advertisement

Una svolta che non avrebbe preso di sorpresa Fiorentino Perez sempre più tentato dall’idea di rivoluzionare il suo Real Madrid la prossima estate con un nuovo tecnico, probabilmente il tedesco Low, e tante cessione. A questo proposito si vocifera che i blancos avrebbero già individuato in Junior Firpo del Betis Siviglia il sostituto di Marcelo. Tutto fatto quindi? Ancora no perché quando ci si siederà al tavolo difficilmente il club iberico chiederà meno di una cinquantina di milioni di euro, non pochi per un giocatore di 31 anni. Meno sarebbero invece i problemi per l’ingaggio, attualmente sopra i dieci milioni all’anno; se fosse davvero il macino a spingere per approdare a Torino la cifra potrebbe essere rivista al ribasso.

Isco alla Juventus: primo sì e tanta concorrenza

Segnali positivi per il calciomercato della Juventus arrivano anche sulla situazione Isco.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il fantasista è stato scaricato da Solari e si vocifera anche dallo spogliatoio e così avrebbe già dato il via libera al suo entourage per iniziare a trattare il trasferimento. I Campioni d’Italia non sono soli nella corsa, i due Manchester e il Chelsea sono pronti alla battaglia, senza contare che il prezzo del cartellino sarebbe vicino ai 100 milioni. I sogni non sono mai facili da raggiungere e così Paratici sta lavorando sotto traccia anche perché con Isco la Juve avrebbe quel trequartista “puro” che permetterebbe ad Allegri di variare modulo e avere nuove soluzioni offensive. La sensazione è che tra i tre grandi campioni in orbita bianconera per la prossima estate quello più difficile da raggiungere sia proprio lo spagnolo.

Pogba è sempre caldo per il calciomercato della Juventus

Nuove notizie in arrivo anche sul possibile ritorno di Pogba. [VIDEO] Il francese è da mesi ormai che viene inserito nelle trattative di calciomercato della Juventus. Prima era il rapporto decisamente negativo con Mourinho a far volare la fantasia dei tifosi, ma da quando il portoghese ha lasciato Manchester tutto sembra essere più complicato soprattutto perché con Solskjaer il centrocampista è tornato al centro del progetto dei Red Devils dimostrando sul campo quanto vale con cinque gol e cinque assist in dieci partite.

Il nuovo rendimento ha convinto il club inglese ad iniziare le trattative per il rinnovo del contratto, una mossa che ha il chiaro indirizzo di allontanare la Juve dal suo ex. Attenzione però perché l’arma potrebbe essere a doppio taglio, se le trattative dovessero fallire a quel punto la spaccatura potrebbe agevolare Paratici che di certo non mollerà la presa.

I sogni son desideri e Agnelli dopo Cristiano Ronaldo sembra averci preso gusto nel realizzarli. Ovviamente arrivare a tutti e tre i campioni nella lista è quasi impossibile anche perché a quel punto la rosa andrebbe rivoluzionata visto che soprattutto a centrocampo ci sarà anche un Ramsey in più. Lo scenario ancora nebuloso e per nulla certo potrebbe essere questo: Khedira lascerà il posto al gallese, la crescita di Bentancur e Emre Can potrebbe convincere Allegri a lasciare partire Pjanic, fondamentale in regia ma utile per fare cassa per pagare i sogni Pogba e Isco, mentre a sinistra se davvero dovesse arrivare Marcelo a partire dovrà essere Alex Sandro, e qui sorge un dubbio, la mossa avrebbe davvero senso? La domanda i tifosi non se la pongono, per ora sono tutte ipotesi anche se i primi segnali iniziano da arrivare. Sulla lista del calciomercato della Juventus ci sono tre sogni, tutti difficili da realizzare ma dopo l’affare Ronaldo è impossibile non dare credito ai bianconeri.