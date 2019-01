Annuncio

Il Calciomercato di Serie B è entrato ormai in una fase 'calda'. Dopo le prime due settimane di trattative, 'ammiccamenti', scambi di informazioni, telefonate tra procuratori e direttori sportivi, voci di mercato, adesso si entra nella fase clou della sessione invernale. Al momento questo calciomercato è stato avaro di emozioni e i due colpi più importanti li hanno portati a casa Brescia e Lecce, che rispettivamente hanno acquistato due centrocampisti di grande qualità ed esperienza come Dessena e Tachtsidis. Per il resto molti scambi e prestiti di giovani calciatori che ancora devono dimostrare di meritare piazze importanti come quelle di Serie B.

Altre trattative di Serie B

Il Lecce ieri ha rifiutato l'offerta del Monza per il centrocampista Armellino, [VIDEO] ma ha chiuso l'affare per la cessione di Lucioni, che andrà al Sassuolo per 2 milioni, ed è vicino a sostituirlo con un centrale di valore assoluto.

Il sostituto dell'ex capitano del Benevento sarà uno tra Ceppitelli del Cagliari e Maietta dell'Empoli. Quest'ultimo era stato già cercato in estate, ma i toscani non sembravano disponibili alla cessione. Stesso discorso adesso, quindi sembra più percorribile la strada che porterà a Ceppitelli, ma non è del tutto scontato che non possa esserci un maxi scambio tra Cagliari e Lecce, che già hanno avuto contatti per il centrocampista Deiola e per il trequartista Mancosu. Ceppitelli era stato richiesto anche all'estero ma la soluzione Lecce potrebbe essere l'ideale per lui. Nuovo acquisto in arrivo per la Cremonese, che sta per rinforzare la difesa con Antonio Caracciolo

Il Foggia ha invece chiuso due affari: il centrocampista Greco, che torna in rossonero dopo la buona esperienza della scorsa stagione, e Frattali, portiere che è stato preferito dal direttore sportivo Nember al giovane Scuffet (andrà a giocare in prestito in Turchia).

Bel colpo del Pescara che ha quasi chiuso per Tumminello, attaccante che era stato già cercato dal Lecce. Il Pescara, dopo aver trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito del giovane attaccante [VIDEO], ha raggiunto l'accordo anche con il calciatore, che è pronto ad avere spazio in Serie B per poter fare esperienza. La Salernitana cercava un centrocampista e lo ha trovato nella Lazio: torna Joseph Minala. Una vera e propria asta si sta creando per Spolli in difesa: le società che lo hanno cercato con più insistenza sono Ascoli, Foggia e Crotone, ma il cartellino del difensore del Genoa ha un costo importante e inoltre c'è l'ostacolo dell'ingaggio elevato da superare. Insomma, tante trattative e molte delle quali sembrano in chiusura: ci aspettano giorni frenetici di calciomercato.