Annuncio

Annuncio

Continua il calciomercato di Serie B con molte news [VIDEO] anche nella giornata di oggi. Sono tante le voci e le trattative e le più sorprendenti riguardano gli attaccanti del Crotone: Simy e Budimir potrebbero lasciare la Calabria ma non per restare nel campionato italiano come inizialmente sembrava potesse accadere, bensì per continuare la loro carriera all'estero. Il Crotone ha probabilmente preferito non rafforzare le dirette concorrenti in Serie B.

Per Budimir è praticamente fatta per il passaggio al Maiorca con il Lecce [VIDEO] che è stato bruciato sul tempo dagli spagnoli.

Anche la pista Cremonese (restano valide le idee Ceravolo e Ciofani) è bloccata. Per Simy invece si è fatto avanti l'Anderlecht e secondo il sito tmw la trattativa sarebbe già avviata verso la conclusione.

Advertisement

La società belga è decisa ad investire sul bomber del Crotone e avrebbe presentato un'offerta importante per l'attaccante nigeriano.

Le altre trattative di Serie B

Il Cosenza vuole rinforzare il suo centrocampo: nelle scorse ore il direttore sportivo dei calabresi Trinchera si è fatto avanti per Omeonga, centrocampista del Genoa. Si tratterebbe senza dubbio di un acquisto importante per i calabresi visto che Omeonga pur essendo giovane, è un calciatore che potrebbe fare la differenza in serie B. Attivo anche il Foggia che sembra vicino alla chiusura della trattativa con il Parma per l'acquisto del portiere Frattali. Il diesse Nember aveva raggiunto l'accordo anche con l'Udinese per il giovane portiere Scuffet ma poi ha virato sul più esperto Frattali e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità.

Advertisement

Si segue con attenzione anche la pista Greco che già nella seconda parte della passata stagione era stato nella squadra rossonera. Ancora lontanissime dall'ufficialità sono invece le trattative per Costa del Benevento e Spolli, centrale in uscita dal Genoa. Sia per costa che per Spolli, si è trattato solo di un pour parler e al momento il Foggia non ha avviato una vera e propria trattativa. C'è da ricordare anche che il club dauno ha uno dei monte ingaggi più alti della serie B, quindi Nember deve operare anche entro certi parametri.

Il Pescara è sempre più vicino al giovane attaccante Tumminello dell'Atalanta. Negli ultimi giorni sarebbe stata superata anche la concorrenza del Lecce. Infine, sono due le ufficialità delle ultime ore: il Padova acquistato ufficialmente difensore Longhi dal Brescia, il Cittadella ha acquistato del Cittadella l'attaccante Diaw.