Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ovviamente ha creato non poco nervosismo tra l'ambiente cosentino e il calciatore.

Sui social soni tantissimi i commenti dei tifosi calabresi delusi. Di certo si è trattato di un commento molto duro con Di Piazza che è vicino al Catania (ma non è ancora fatta).

Da una parte pare che ci sia la volontà del giocatore di sposare la causa del Catania, dall'altra sembra che il Cosenza fosse d'accordo con il Catanzaro per la cessione già nei giorni scorsi.

Serie B: le altre trattative in corso

Sono tante le trattative di calciomercato in questo periodo. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Brescia che continua a seguire la attaccante Trotta del Sassuolo ed è vicino a Dessena del Cagliari. Il club sardo nelle ultime ore pare abbia dato l'ok per il trasferimento. Il Padova ha chiuso un tris di colpi [VIDEO]: Mbakogu, Andelkovic e Minelli. Molto intrigante è la trattativa tra Lucioni e il sassuolo. Il Lecce non vorrebbe privarsi del difensore, ma Lucioni è intrigato dalla possibilità di giocare in serie A con i neroverdi. Il club emiliano ha avanzato un'offerta molto interessante [VIDEO] all'entourage del giocatore ex Benevento, ma ancora non si è trovato l'accordo con il club salentino.

Il Lecce, dal canto suo, nel caso di partenza di Lucioni, dovrebbe trovare immediatamente un sostituto all'altezza e questo è già un compito molto arduo. Per l'attacco comunque la società Salentina continua a seguire Budimir del Crotone. In Calabria, proprio dai salentini, potrebbe arrivare torromino che finora non ha trovato spazio nella squadra Salentina. Per lui si è fatto avanti anche il Pisa nelle scorse ore, quindi non è scontato che Torromino possa tornare nella sua città.

Il Cosenza ha chiesto Kupisz all'Ascoli, ma se la trattativa non dovesse andare in porto è già pronta un'offerta per Palumbo della Salernitana. Lo stesso Ascoli ha chiesto il prestito di Sernicola al Sassuolo. Il giovane esterno potrebbe trovare spazio e maturate nella squadra di Vivarini.

La Salernitana nelle scorse ore avrebbe fatto un timido sondaggio per Stoian del Crotone. Continua, infine, la trattativa tra il Parma il Foggia per lo scambio di portieri Bizzarri- Frattali.