Tutti vogliono i gioielli del Lecce. La prima parte di stagione giocata magistralmente dalla squadra di mjster Liverani, non è passata inosservata ai club di Serie A. Sono tante le proposte che arrivano dalla massima serie per i giocatori giallorossi, alcune delle quali appaiono già irrinunciabili. È il caso, ad esempio, dell'offerta milionaria che il Sassuolo ha avanzato per avere il difensore centrale Fabio Lucioni, che da luglio ha sposato la causa giallorossa ma potrebbe già divorziare con i salentini.

Il Sassuolo avrebbe messo sul piatto un'offerta irrinunciabile [VIDEO] (le cifre non sono ancora state rese note) che, secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero pronti ad accettare.

Lucioni, dal canto suo, avrebbe già dato l'okay visto che si tratta di una piazza di Serie A e alla sua età certe chiamate non arrivano certo tutti i giorni. Insomma, sembra proprio una di quelle trattative che accontenta tutti, anche il Lecce che cedendo Lucioni registrerebbe una plusvalenza importante. La tifoseria giallorossa è divisa tra chi tratterrebbe Lucioni e chi invece crede che sarebbe meglio cederlo perché altrimenti si rischierebbe di avere sì un leader in squadra, ma scontento e demotivato.

Alla fine dovrebbe prevalere proprio questa linea societaria: quella di cedere Lucioni e investire su un altro calciatore con le stesse caratteristiche difensive. Senza ombra di dubbio perdere Lucioni sarà un duro colpo, ma c'è da ricordare che il Lecce ha in rosa calciatori importanti per la zona centrale di difesa come Bovo, Meccariello, lo stesso Riccardi che potrebbe tornare a breve dopo il grave infortunio della scorsa stagione.

Inoltre, c'è sempre Cosenza a disposizione il quale potrebbe tornare utile e magari la società potrebbe trattenerlo invece di cederlo, come aveva accennato nei giorni scorsi il direttore sportivo Meluso [VIDEO].

Altre proposte per i gioielli del Lecce

Come detto, però, ci sono anche altre trattative per i gioielli del lecce. Ad esempio, nei giorni scorsi il Frosinone avrebbe avuto un timido approccio nella trattativa per Il fantasista Filippo Falco. Soltanto un pour parler che al momento non ha prodotto una vera e propria offerta da parte della società ciociara. Allo stesso tempo la trattativa tra il Cagliari e il Lecce per Mancosu non è mai sbocciata del tutto. Insomma, sia il trequartista di Pulsano che il trequartista sardo dovrebbero restare a Lecce. Questo indica che le ambizioni dei giallorossi restano ancora alte, anche se dovesse partire Lucioni per l'offerta irrinunciabile del Sassuolo. Il Lecce non svenderà i suoi giocatori perché vuole puntare in alto in questo campionato di Serie B.