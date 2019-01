Annuncio

A fine mese sarà di scena la Coppa Italia, con i quarti di finale in programma [VIDEO]. Una delle partite del tabellone sarà Inter-Lazio. I nerazzurri sono reduci dal successo per 6-2 contro il Benevento, mentre i biancocelesti hanno superato il turno battendo il Novara per 4-1. L’appuntamento con il match sarà fissato per le ore 21.00 di giovedì 31 gennaio 2019 allo stadio San Siro di Milano. I tifosi potranno vedere la partita in diretta tv su Rai 2, ma anche in streaming su Rai Play.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, è interessante leggere il bilancio in Coppa Italia tra i due club.

Bilancio tra nerazzurri e biancocelesti in Coppa Italia

Inter e Lazio si sono sfidate ben 16 volte in Coppa Italia.

Il bilancio è pressoché equilibrato, con 6 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 5 vittorie biancocelesti. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2016/17, quando ai quarti di finale s’impose la squadra capitolina per 1-2 in trasferta. Felipe Anderson portò gli ospiti in vantaggio nella prima frazione di gioco, dopodiché ci fu il raddoppio a inizio ripresa su calcio di rigore trasformato da Lucas Biglia. Inutile fu il goal nei minuti finali di Marcelo Brozović. I biancocelesti arrivarono fino all’ultimo atto della Tim Cup, arrendendosi poi alla Juventus.

Andando un po’ più indietro con gli anni, alla stagione 2007/08, ci fu un doppio confronto in semifinale. Dopo lo 0-0 di San Siro, l’Inter vinse per 0-2 sul campo della Lazio. Le reti furono di Pelé e Julio Cruz. I nerazzurri persero poi in finale contro la Roma.

I due club hanno avuto modo di contendersi il trofeo nella stagione 1999/2000. In quell’occasione finì 2-1 l’andata allo stadio Olimpico. Gli ospiti passarono in vantaggio con Clarence Seedorf nei minuti iniziali del match, dopodiché Pavel Nedvěd pareggiò i conti sul finale di primo tempo. Diego Simeone firmò il sorpasso a inizio ripresa. La stagione del centenario fu trionfale per i biancocelesti, che, dopo aver conquistato la Supercoppa Europea, fecero loro anche Scudetto e Coppa Italia.

Staremo a vedere cosa succederà stavolta. Certo è che assisteremo ad una partita ricca di spettacolo, nonostante in campionato ci sia stata un’ampia vittoria per l’Inter a ottobre. Nello 0-3 del girone d’andata furono protagonisti Mauro Icardi, autore di una doppietta, e Marcelo Brozović. Stando alle quote Snai, regna l’equilibrio stavolta. L’1 è quotato a 2,00, mentre il 2 viene pagato 3,60 la posta in gioco. Il segno X è a 3,55. Molto bassa è la quota per il GOL, visto che le probabilità di veder andare a segno ambedue le squadre ci sono.

Inter-Lazio sarà anche una sfida tra allenatore. Luciano Spalletti ha giocato 28 partite in carriera contro i biancocelesti, di cui 13 nei derby della Capitale. Il bilancio è di 13 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. C’è anche il doppio confronto nella stagione 2016/17 di Coppa Italia perso per differenza reti. Il collega Simone Inzaghi, invece, ha sfidato i nerazzurri 7 volte, con 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. In Coppa Italia nella stagione 2016/17, però, vinse proprio ai quarti di finale. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la squadra qualificata affronterà la vincente di Milan-Napoli [VIDEO] al prossimo turno.