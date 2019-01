Annuncio

Annuncio

Ultimo giorno di mercato e ultime ore a disposizione dei club per a portare i giusti correttivi alle rispettive rose. In Serie A così come in cadetteria a fare sognare i tifosi sono gli attaccanti, oggetto prezioso di questa sessione tra possibili acquisti last-minute e cessioni non pronosticabili nei giorni scorsi.

Tra i club che potrebbero operare sia in entrata che in uscita c'è in Serie B anche il Crotone, formazione calabrese alla ricerca di rinforzi soprattutto nel reparto avanzato dopo gli abbandoni in successione di Adrian Stoian, Ante Budimir e Claudio Spinelli.

Leggi anche Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS)

Corteggiamento al Parma per Baraye

Uno dei profili accostati con maggiore insistenza alla formazione rossoblu in queste ultime ore sarebbe quello dell'esterno offensivo Yves Baraye, classe 1992, chiuso nella formazione gialloblu con la quale milita da ormai tre stagioni in pianta stabile.

Advertisement

Protagonista in campo della risalita del club dalla Serie D al massimo torneo, il calciatore senegalese potrebbe accettare il trasferimento in una nuova piazza come quella di Crotone. Su di lui però ci sarebbe da registrare una folta concorrenza, con Carpi e Salernitana che puntano proprio il calciatore per rinforzarsi. Con circa novanta presenze e una trentina di reti all'attivo, Yves Baraye rappresenta un talento di grande prospettiva, nel quale il Parma ha investito con particolare attenzione nel corso degli anni.

Martella, possibile cessione

Tra le partenze dell'ultima ora potrebbe aggiungersi quella del terzino sinistro Bruno Martella, uno dei veterani della rosa crotonese giunta ormai al termine di un ciclo vincente. Nel corso delle settimane a più riprese il Perugia di Alessandro Nesta si è fatto sotto chiedendo il calciatore abruzzese, offerte respinte fino a questo momento.

Advertisement

Alla luce del rendimento discontinuo e della difficile posizione di classifica il Crotone potrebbe decidere di privarsi di uno dei suoi veterani per un'offerta ritenuta congrua al valore del calciatore. Una situazione che non dovrebbe sbloccarsi prima degli ultimi minuti di mercato invernale, anche perché la stessa società calabrese dovrà prima individuare l'eventuale alternativa tecnica di valore da concedere al suo allenatore per tentare di conquistare in questo finale di stagione una difficile ma non impossibile salvezza. Tra i papabili sostituti sembra spiccare il profilo di Roberto Crivello dello Spezia.