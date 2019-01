Annuncio

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, dal momento che Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più forte nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il reparto che con ogni probabilità sarà rinforzato è il centrocampo. La Juventus segue da tempo Paul Pogba, ma ora sembra sempre più difficile che il centrocampista francese lasci il Manchester United. Dopo l'esonero di Mourinho, infatti, Pogba è tornato ad essere un giocatore di altissimo livello e sta offrendo prestazioni di grande qualità.

La Juventus, [VIDEO] dunque, sta valutando altri profili e, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe messo nel mirino Nicolò Zaniolo, la nuova stella della Roma di Eusebio Di Francesco.

Il giovanissimo giocatore, acquistato dal club giallorosso la scorsa estate dall'Inter, è stato protagonista di una prima parte di stagione di grande livello ed è già entrato nei cuori dei tifosi romanisti. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Paratici su Zaniolo: possibile colpo in estate

Stando a quanto riporta il noto sito di mercato "Calciomercato.com", la Juventus [VIDEO] starebbe monitorando con grande attenzione Nicolò Zaniolo, forte centrocampista di proprietà della Roma. Il giovanissimo giocatore è considerato dagli esperti uno dei migliori talenti nel suo ruolo in Italia e ha ancora enormi margini di miglioramento. Come scrive il noto quotidiano "Il Tempo", la Juventus vorrebbe puntare sul giovane calciatore italiano classe 1999 per svecchiare il centrocampo, ma la Roma lo valuta più di quaranta milioni di euro.

Insieme a Pjanic, Zaniolo comporrebbe una linea mediana molto interessante e la Juventus potrebbe contare sul futuro del centrocampo italiano. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus sta continuando a lavorare per de Ligt, fortissimo difensore centrale olandese di proprietà dell'Ajax. Il giovanissimo giocatore è il primo obiettivo di Paratici e Agnelli per rinforzare il reparto arretrato, composto da calciatori dall'età media molto alta. Per l'olandese, però, si prospetta una vera e propria asta internazionale, dal momento che il club di Amsterdam lo valuta almeno cinquanta milioni di euro. Su de Ligt è molto forte anche l'interesse del Paris Saint Germain.