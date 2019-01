Annuncio

La sessione invernale di Calciomercato è ormai ai titoli di coda, ma la Juventus non molla alcune trattative. Ieri ha sferrato l'ultimo assalto per Mohanad Ali, ma il classico colpo last minute non si è potuto concretizzare per la riottosità dell'Al-Shorta. Il club iracheno ha confermato di aver ricevuto offerte per il classe 2000 da Al-Ain, Benfica, Galatasaray, Genk, AEK Atene e Juventus, ma ha deciso di trattenere il suo tesserato per puntare a vincere il titolo nazionale.

Il giocatore, rivelazione della coppa d'Asia, rimane comunque uno dei prossimi obbiettivi della dirigenza bianconera e nei prossimi mesi si lavorerà per arrivare alla fumata bianca, cercando di anticipare la concorrenza.

In questa finestra la Vecchia Signora si è assicurata già Aaron Ramsey dell'Arsenal a parametro zero. Il gallese sbarcherà a Torino a giugno.

Altro affare avviato sui giusti binari riguarda Cristian Romero del Genoa. L'argentino è già stato prenotato e nei prossimi giorni si cercherà di perfezionare l'accordo. Il ventenne difensore centrale, dopo il presunto accordo, rimarrà tra i rossoblù per tutta la stagione. La Juventus che ha ceduto Sturaro al club di Preziosi, sta continuando a trattare con quest’ultima per acquisire in sinergia Zennaro (Venezia) e Sagnan (Lens). Intanto in collaborazione con il Sassuolo è stato acquistato Demiral, il difensore turco che è già sbarcato tra i neroverdi.

Due gli obbiettivi per il centrocampo

La dirigenza della Continassa, oltre a Ramsey ha in programma di fare altri ritocchi a centrocampo.

Da tempo in cima alla lista del Chief Football Officer c’è il nome di Paul Pogba che nonostante abbia risolto le diatribe con l’allenatore José Mourinho, solo perché questo è stato allontanato, potrebbe comunque ritornare a Torino, soprattutto se i Red Devils non dovessero partecipare alla Champions League nella prossima stagione. L'altro mediano che intriga molto Madama è Tanguy Ndombele, connazionale di Pogba, in forza al Lione. Secondo indiscrezioni, provenienti dalla Francia, il giocatore scala posizioni nella lista per gli acquisti della sessione estiva del club di Agnelli.

Alle ore otto di stasera il mercato chiuderà i battenti e molto probabilmente l'organico bianconero rimarrà tale e quale, anche se la debacle di ieri sera in Coppa Italia dei bianconeri, suggerirebbe a Paratici la necessità di qualche rinforzo in difesa, orfana di Benatia trasferitosi a Doha e priva per qualche tempo pure di Bonucci e Chiellini in preda ad acciacchi fisici.