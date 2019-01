Advertisement

La notizia è di quelle clamorose, una di quelle che tutti gli appassionati di calcio aspettano in ogni sessione di Calciomercato: Edinson Cavani, fuoriclasse del PSG, sarebbe finito pesantemente nelle mire del Chelsea.

Questo è quanto riportano alcuni tabloid sportivi inglesi.

Fattibilità della trattativa

L'operazione si preannuncia complicatissima per la dirigenza londinese, sia per i costi, che per la volontà forte del club francese di non privarsi del calciatore classe' 87 in questa sessione di calciomercato.

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, però è stato chiarissimo con la proprietà dei Blues: vuole un Top player nel ruolo di attaccante centrale, visto l' infortunio di Giroud e lo scarso rendimento di Morata.

Il nome di Cavani sarebbe l'ideale per il tecnico toscano, un giocatore che ha numeri semplicemente fantastici, uno tra i primi cinque attaccanti al mondo senza ombra di dubbio. [VIDEO] Abramovich ed il suo staff sono a lavoro per assecondare la richiesta del proprio allenatore.

Intanto è dei giorni scorsi l'ufficialità dell'acquisto da parte dei Blues di Pulisic del Borussia Dortmund per 64 milioni di euro, calciatore che arriverà a partire da giugno a riprova del fatto che il magnate russo vuole investire soldoni, per riportare il Chelsea a lottare per la vittoria della Premier League.

Sicuramente un investimento sarà fatto anche in questo mercato invernale, vuole portare Cavani a Stamford Bridge per far sognare in grande i suoi tifosi. I contatti tra le due Società si sono già avviati, e secondo fonti vicinissime al Chelsea, i Blues hanno offerto 50 milioni di sterline al PSG e un contratto ricchissimo al calciatore ex Napoli.

Cavani avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Inghilterra, non è un mistero che il Matador non si trovi a suo agio nella squadra parigina, nonostante sia in Francia dal 2013 e abbia realizzato ben 183 goal con la maglia parigina. Resta da convincere la dirigenza del PSG, che ha dichiarato il calciatore incedibile in questa sessione di calciomercato, ma nel caso Cavani puntasse i piedi a terra per andare via, ci sarebbe ben poco da fare per trattenerlo.

Sarri vuole Cavani

Come scritto, l'allenatore italiano stravede per il Matador: insieme ad Hazard, Kantè e Jorginho andrebbe ad arrichire il numero di campioni a sua disposizione.

Cavani, con tutte le sue tante grandissime doti, ne ha una in particolare: la grande forza fisica, che nella Premier League è un elemento fondamentale. Con l'enorme mole di gioco prodotta dai Blues, Cavani sarebbe l'attaccante perfetto in grado di tramutare in goal il 70% dei cross che arrivano dalle fasce, ma non solo: il suo grande sacrificio e il suo lavoro per la squadra, si sposerebbero alla perfezione con la filosofia di calcio di Sarri e con le caratteristiche del calcio inglese. [VIDEO]