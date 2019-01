Annuncio

Annuncio

Uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di Calciomercato è sicuramente il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. Il classe 1997 in questa stagione ha confermato quanto di buono fatto intravedere lo scorso anno conquistando anche la Nazionale italiana. Nonostante la giovane età il giocatore rossoblu è stato subito il migliore in campo all'esordio in azzurro e ora sembra intoccabile per il commissario tecnico Roberto Mancini. Su di lui c'è il forte interesse di Inter, Napoli e Chelsea.

I Blues sono in vantaggio essendo pronti ad avanzare un'offerta da cinquanta milioni di euro che va incontro proprio alla richiesta del patron del Cagliari, Tommaso Giulini. I due club italiani, però, non si arrendono e sono pronti al rilancio.

Advertisement

L'Inter punta Barella

Nicolò Barella resta uno degli obiettivi principali dell'Inter. I nerazzurri vogliono rinforzare il centrocampo essendo il ruolo che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. Il calciatore del Cagliari risponde agli standard stabiliti da Suning: giovane e, soprattutto, italiano.

Il club meneghino è in ottimi rapporti con l'agente del giocatore, Alessandro Beltrami, che è lo stesso di Radja Nainggolan. I nerazzurri avrebbero già trovato anche un'intesa per un contratto quinquennale fino a giugno 2024 a quasi tre milioni di euro a stagione. Resta da trovare l'accordo [VIDEO] con il Cagliari e in queste ultime ore si è mosso in prima persona il presidente dell'Inter Steven Zhang. La società nerazzurra è pronta a passare al contrattacco e a bruciare la concorrenza del Chelsea e del Napoli che ha offerto trenta milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas.

Advertisement

Contrattacco dell'Inter

L'Inter è pronta a passare all'offensiva per portare a Milano il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. I nerazzurri, stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, sono pronti ad offrire venticinque milioni di euro più il prestito del giovane difensore, Alessandro Bastoni, attualmente in prestito al Parma, che compirà venti anni ad aprile, e il cartellino dell'attaccante italo brasiliano, Martins Eder, passato allo Jiangsu l'estate scorsa. Marotta e Ausilio [VIDEO] hanno già parlato con Beltrami e questo pone la squadra nerazzurra in pole position rispetto alla forte concorrenza di Chelsea e Napoli. Molto dipenderà anche dalle prossime mosse dei Blues. Se quest'ultimi arriveranno ad offrire cinquanta milioni di euro sarà difficile per il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, dire di no.