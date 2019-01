Annuncio

Chiuderà solamente il prossimo 31 gennaio, ma sono tante le squadre attive in questo periodo per rinforzarsi in vista del girone di ritorno. Naturalmente i nuovi acquisti faranno gola anche all'asta di riparazione del Fantacalcio che presumibilmente si terrà alla fine del mese. In questa occasione i tanti appassionati di tale fantasy game cercheranno di 'puntellare' la propria rosa eliminando i giocatori che finora hanno reso meno delle aspettative e nello stesso tempo cercheranno di prendere quei giocatori rimasti liberi o che sono appena arrivati nel campionato di Serie A [VIDEO].

I nuovi consigli per il Fantacalcio

Nei primi giorni di gennaio sono arrivati Paquetà al Milan, Soriano e Sansone al Bologna e Muriel alla Fiorentina. Tutti giocatori ovviamente da inserire nella lista per l'asta.

Ma tra i nuovi arrivati in Serie A c'è anche il portiere della Spal Viviano, che è stato ingaggiato dalla squadra di Semplici dopo i mesi trascorsi con lo Sporting Lisbona. Si tratta di un numero uno di grande affidabilità, che ha grande carisma e che senza dubbio sarà un titolare fisso dell'undici della Spal. Un acquisto consigliato al Fantacalcio [VIDEO], specie per chi sta cercando una seconda opzione da schierare tra i pali.

Questa sessione di calciomercato ha riportato in Italia anche un valido attaccante come Stefano Okaka, ingaggiato dall'Udinese. Arriva dagli inglesi del Watford e con il suo fisico prestante può essere una valida pedina da utilizzare per mister Nicola. Okaka non è un vero e proprio bomber, ma senza dubbio potrebbe mettere segno delle reti importanti per la sua squadra e per i 'fantallenatori', ragion per cui può essere considerata una valida pedina per completare il reparto offensivo della propria rosa del Fantacalcio.

Un nome a sorpresa, magari un acquisto low cost, potrebbe essere quello di Valzania, centrocampista che si è trasferito dall'Atalanta al Frosinone. Con la maglia gialloblù dovrebbe trovare senz'altro più spazio. Attenzione poi ad un trasferimento dell'ultim'ora, quello che ha visto coinvolto il trequartista sloveno Valter Birsa. Il giocatore ha lasciato il Chievo per accasarsi al Cagliari, formazione allenata dal suo ex tecnico Maran. Per chi è appassionato di Fantacalcio, Birsa non è una novità, è un giocatore dotato tecnicamente e molto abile sui calci piazzati. Insomma uno al quale è davvero difficile rinunciare nella propria rosa.