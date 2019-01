Annuncio

L'Inter comincia a muoversi sul mercato in questi ultimi giorni. La società nerazzurra sembrava potesse restare immobile ma nelle ultime ore c'è stato un cambio di rotta dettato anche dalle esigenze all'interno della rosa. Continuano i problemi fisici per il terzino croato, Sime Vrsaljko, che dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Torino, allo stadio Grande Torino, domenica alle ore 18. Per questo motivo il club meneghino ha deciso di correre ai ripari e chiudere l'acquisto del terzino portoghese del Southampton, Cedric Soares.

Un buon colpo, con il giocatore che era stato preferito a Joao Cancelo negli ultimi mondiali in Russia e che in questo momento non rientrava nei piani del nuovo tecnico, Husenhuttl.

Quello di Cedric Soares, però, potrebbe non essere l'unico movimento dell'Inter in questi ultimi giorni di Calciomercato.

L'Inter chiude per Cedric Soares

L'Inter è pronta a chiudere [VIDEO] per il laterale portoghese, Cedric Soares. Classe 1991, il giocatore è atteso in giornata a Milano, dove sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. L'accordo con il Southampton è arrivato sulla base di un prestito oneroso da cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Un arrivo necessario viste le precarie condizioni fisiche di Vrsaljko ma occhio anche alla situazione relativa a Dalbert Henrique, terzino brasiliano finito nel mirino del Marsiglia.

Soares potrebbe completare il pacchetto arretrato con Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Kwadwo Asamoah che, invece, sono intoccabili nello scacchiere di Luciano Spalletti.

A centrocampo occhio anche alla situazione relativa a Roberto Gagliardini, che piace a Torino e Fiorentina ma è probabile che la sua cessione possa avvenire la prossima estate visto che adesso sarebbe difficile sostituirlo.

Scambio con l'Arsenal

Anche sulla trequarti [VIDEO] potrebbe cambiare qualcosa visto che nelle ultime ore sono aumentate le possibilità di vedere Radja Nainggolan lontano da Milano. Il centrocampista belga piace in Premier League e l'Inter non sembra voler fare barricate e su di lui c'è da registrare tra le altre anche l'interesse dell'Arsenal. I due club potrebbero anche intavolare uno scambio di prestiti con Mesut Ozil, altro giocatore scontento, pronto a sbarcare all'ombra del Duomo. Affare che sarebbe possibile solo nel caso in cui gli inglesi partecipino in parte all'ingaggio del tedesco, che percepisce più di dieci milioni di euro a stagione. Questa potrebbe essere l'Inter alla fine di questa sessione di mercato:

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cedric Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Ozil, Perisic, Icardi.