Questa sembrava dovesse essere una sessione di Calciomercato tranquilla per l'Inter, che attraverso le dichiarazioni ufficiali dei propri dirigenti, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, rilasciate a fine dicembre, avevano fatto intendere come le mosse più importanti fossero rinviate alla prossima estate. In questi ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato visto che alcuni giocatori hanno manifestato il loro malcontento, chiedendo la cessione. Su tutti c'è il caso Ivan Perisic, con l'esterno croato che settimana scorsa si è recato in società per parlare con i dirigenti esprimendo la propria volontà.

Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Premier League, anche in tempi recenti e su di lui c'è il forte interesse dell'Arsenal.

Perisic vuole lasciare l'Inter

Il giocatore che vuole lasciare [VIDEO] l'Inter in primis è l'esterno croato, Ivan Perisic.

Su di lui c'è stato in passato il forte interesse del Manchester United che, però, si è scontrato con la richiesta della società nerazzurra, che chiedeva almeno sessanta milioni di euro.

In questo mese c'è un altro club di Premier League interessato all'esterno croato e si tratta dell'Arsenal. I Gunners cercano un rinforzo in quel ruolo, come dimostrato anche dai sondaggi per l'esterno spagnolo del Barcellona, Denis Suarez. Inglesi che, comunque, al momento non hanno trovato un accordo con l'Inter. C'è intesa sulla valutazione di Perisic, intorno ai quaranta milioni di euro, mentre non c'è per quanto riguarda la formula del trasferimento. L'Arsenal ha chiesto il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto ma la società nerazzurra è disposta a trattare solo la cessione a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto.

Evidente che nelle prossime ventiquattro ore sono attese novità importanti visto che poi l'Inter dovrà trovare un sostituto.

Altri scontenti

Oltre a Perisic, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono altri giocatori scontenti e che vorrebbero lasciare l'Inter. Tra questi [VIDEO]ci sono anche Antonio Candreva e Joao Miranda, per cui ci sono da registrare interessi rispettivamente dalla Cina e dal Brasile. L'ex giocatore della Lazio potrebbe entrare anche in uno scambio con il Dalian Yifung che vedrebbe sbarcare a Milano Yannick Carrasco. Il centrale brasiliano, invece, è scontento per lo scarso utilizzo in questa prima parte della stagione e piace ad alcuni club brasiliani e nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio del Monaco.

Un altro giocatore, poi, che a sorpresa avrebbe chiesto la cessione è Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta sta trovando poco spazio soprattutto nelle ultime settimane, avendo giocato da titolare solo in coppa Italia contro la Lazio e per questo motivo vorrebbe lasciare Milano. Su di lui ci sono Torino e Fiorentina ma, in questo caso, ogni trattativa è rinviata alla prossima estate.