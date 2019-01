Annuncio

Annuncio

In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al possibile rinnovo di Mauro Icardi. Nelle scorse settimane si erano sparsi dei rumors secondo cui le parti fossero arrivate alla rottura, con le dichiarazioni della moglie e agente, Wanda Nara, secondo cui ci fosse ancora molta distanza tra domanda e offerta. Cosa che poi è stata confermata dallo stesso Maurito sui propri profili social. Ora sembra esserci un'apertura importante visto che per la prossima settimana è previsto un incontro tra le parti, e chissà che non si possa arrivare alla famigerata fumata bianca.

E insieme al centravanti argentino, i nerazzurri puntano a blindare anche il centrale slovacco, Milan Skriniar, visto che anche in questo caso la trattativa sembra essere a buon punto.

Advertisement

La trattativa con Icardi

L'Inter vuole blindare il proprio capitano, Mauro Icardi. Se c'era una cosa che gli si poteva imputare fino a qualche mese fa era quella che, non avendo mai giocato in Champions League, non era detto che il centravanti argentino fosse pronto al grande salto definitivo nel calcio che conta. Salto che, invece, ha fatto quest'anno visto che, all'esordio nell'Europa che conta, Maurito ha messo a segno quattro reti in sei partite, facendo la differenza in match importanti come quelli contro Tottenham e Barcellona.

Attualmente il centravanti argentino ha un contratto fino a giugno 2021 da quasi cinque milioni di euro a stagione più bonus. Fino a questo momento c'è stata molta distanza tra domanda e offerta ma adesso il club e la moglie e agente, Wanda Nara, sembrano vicini alla fumata bianca, tanto che settimana prossima [VIDEO] è previsto un incontro che potrebbe anche portare alla firma.

Advertisement

I migliori video del giorno

La richiesta principale avanzata dai nerazzurri, però, è quella di rimuovere definitivamente la clausola rescissoria, che attualmente ammonta a centodieci milioni di euro. In caso contrario, il club meneghino vorrebbe alzarla a duecentocinquanta milioni di euro, valida sempre solo per l'estero. In quel caso, però, Wanda chiede un ricco aumento, che porti ad un ingaggio da dieci milioni di euro. L'impressione è che l'accordo arriverà a quasi otto milioni di euro a stagione.

La trattativa con Skriniar

Anche con Milan Skriniar la trattativa per il rinnovo sembra ben avviata. Il centrale slovacco potrebbe firmare il rinnovo con prolungamento fino a giugno 2024 a oltre tre milioni di euro a stagione. Come per Mauro Icardi, anche con l'entourage dell'ex giocatore della Sampdoria è in programma un incontro settimana prossima per la definitiva fumata bianca che metta fine a tutti i rumors di mercato [VIDEO].