Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella offensiva. Ha trent'anni e nella prossima stagione potrà essere molto utile a Massimiliano Allegri, grazie alla sua grande duttilità.

Intanto, arrivano altre importanti news dall'Inghilterra per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, vorrebbe rinforzare le fasce e ha messo nel mirino Emerson Palmieri, talentuoso terzino brasiliano di proprietà del Chelsea.

Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, dal momento che Palmieri ha militato nelle fila della Roma, offrendo peraltro delle ottime prestazioni. Il giocatore è infatti da tempo nel mirino della Juventus, che potrebbe mettere a segno il colpo in questa sessione di calciomercato invernale. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sui movimenti di mercato del club bianconero.

Mercato Juventus, può arrivare Emerson Palmieri: la situazione

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la trattativa per Gonzalo Higuain al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juventus. Per l'attaccante sudamericano, infatti, il club britannico non pagherebbe i nove milioni di euro per il prestito, avviandosi cosi' ad uno scambio di prestiti temporaneo. In questo modo, il club londinese avrebbe a disposizione il bomber a lungo cercato, mentre la Juventus potrebbe contare su un terzino di grande qualità, permettendo a Leonardo Spinazzola di salutare Torino per sei mesi.

L'ex giocatore dell'Atalanta tornerebbe a Torino al termine nella stagione e avrebbe cosi' modo di superare i problemi fisici che lo hanno attanagliato finora e potrebbe soprattutto giocare con grande continuità. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus sta monitorando alcuni profili molto interessanti per rinforzare il reparto arretrato. Il primo nome nella lista di Agnelli e Paratici è quello di de Ligt, difensore centrale dell'Ajax, considerato già uno dei migliori al mondo.