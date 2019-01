Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato ha certamente cambiato diverse squadre di Serie B e già dal prossimo weekend scenderanno in campo numerosi nuovi acquisti. In realtà ancora non sono state definite molte trattative, ma quelle chiuse con calciatori importanti senza dubbio permetteranno di vedere in campo volti nuovi a molte tifoserie.

Tre nuovi acquisti tutti in campo per il Padova che affronterà in casa l'Hellas Verona. In porta per i padroni di casa ci sarà Minnelli, in difesa spazio ad Andelkovic e in attacco torna Mbagoku acquistato dalla lista svincolati.

Leggi anche Calciomercato Milan, avviate le trattative per sostituire Gonzalo Higuain

Difficile che scenda in campo dall'inizio Minala nella Salernitana: più probabile che Gregucci scelga Akpa Akpro e Di Tacchio da schierare nei due ruoli di centrale a centrocampo.

Advertisement

A sorpresa il tecnico dei campani schiererà i due Anderson sulla trequarti, alle spalle di Jallow, unica punta centrale. Subito in campo, invece, l'altro acquisto di lusso a centrocampo: Dessena del Brescia. L'ex calciatore del Cagliari, nel big match del Curi contro il Perugia molto probabilmente andrà a completare il centrocampo con Tonali e Bisoli. Dall'altra parte ci sarà il nuovo acquisto del Perugia Sadiq, pronto a fare coppia con Vido reduce da una prima parte di stagione positiva.

In campo già alla prima anche il nuovo regista del Lecce: il greco Tachtsidis, che sarà coadiuvato ai lati da Scavone e Petriccione. Ne farà le spese Armellino che partirà dalla panchina e sarà ceduto la prossima settimana all'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani che per lui ha avanzato un'offerta irrinunciabile sia per il club salentino che per lo stesso calciatore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Forse dal prossimo match il Lecce potrà avere un centrocampista in più: Deiola, in arrivo dal Cagliari assieme ad un conguaglio economico importante, in cambio del trequartista Mancosu.

Calciomercato Serie B: le trattative in chiusura

In chiusura per il Foggia Calcio ci sono due trattative: quella per il centrocampista Greco e quella per il portiere Leali [VIDEO]. Per quest'ultimo si è registrata una frenata ieri, quando su di lui è cresciuta la concorrenza. Ma il Foggia potrebbe ancora spuntarla. La Salernitana ha messo le mani su Cocco del Pescara che finora ha giocato pochissimo con la maglia degli abruzzesi: soltanto 8 presenze e 2 reti all'attivo.

Il Crotone ha praticamente definito tutto per l'arrivo dell'attaccante Pettinari [VIDEO] che lascerà il Lecce. I giallorossi a loro volta hanno strappato un accordo all'Atalanta per l'arrivo di Tumminello e sono vicini anche all'attaccante Pucciarelli del Chievo Verona.