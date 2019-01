Annuncio

Dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan, la Juventus ha immediatamente fatto il suo rientro a Torino. I bianconeri sono arrivati in Italia alle 6:30 di questa mattina è Massimiliano Allegri ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Infatti, la preparazione della Juve riprenderà domani nel primo pomeriggio. Nonostante il giorno di riposo, però, alcuni bianconeri hanno deciso comunque di lavorare. In particolare Cristiano Ronaldo, poco fa, nelle sue Instagram Stories, ha condiviso un video che lo ritrae in palestra che corre.

Oltre a CR7 anche altri tre bianconeri non hanno del tutto riposato si tratta di Douglas Costa, Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur: tutti e tre appena rientrati da Gedda si sono dedicati ad una seduta di fisioterapia poiché ieri hanno lasciato il campo a causa di alcuni acciacchi fisici.

Fisioterapia per tre bianconeri: niente soste per CR7

Cristiano Ronaldo da sempre si dedica con dedizione al suo lavoro e spesso anche nei giorni di relax preferisce non fermarsi e lavora da solo nella sua palestra personale: CR7 anche da quando è a Torino ha mantenuto questa buona abitudine. Oggi, per la Juve è una giornata di relax, ma il portoghese non si è di certo fermato. Infatti, poco fa, nelle sue storie di Instagram ha proprio mostrato un video che lo ritrae mentre corre sul tapis roulant. Dunque CR7 è già proiettato ai prossimi impegni che attendono lui e i suoi compagni di squadra.

Cristiano Ronaldo, però, non è stato l'unico juventino [VIDEO]a lavorare nella giornata di riposo. Infatti, Miralem Pjanic, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur dopo il rientro da Gedda si sono sottoposti a cure fisioterapiche.

Il numero 5 bianconero, ieri, ha lasciato il campo per una contusione al polpaccio, mentre il brasiliano è l'uruguaiano sono stati costretti ad uscire anzitempo con il Milan per problemi di natura fisica: Douglas Costa ha accusato dei crampi al polpaccio, mentre Rodrigo Bentancur ha subito una contusione alla coscia sinistra. Miralem Pjanic potrà recuperare con calma visto che contro il Chievo sarà squalificato, gli altri due giocatori invece vorranno recuperare per essere a disposizione per il match di lunedì [VIDEO]. In ogni caso per sapere come stanno tutti e tre non resterà che attendere la giornata di domani quando saranno valutare le loro condizioni.

Domani la Juve riprenderà ad allenarsi

Dopo il giorno di riposo concesso dall'allenatore italiano Massimiliano Allegri, la Juve si ritroverà domani nel primo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Chievo Verona di lunedì.