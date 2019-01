Annuncio

Annuncio

Nel primo pomeriggio, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Martin Caceres. L'uruguaiano è tornato a Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Adesso il difensore è pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per dare una mano alla Juve. Per Martin Caceres questo è il terzo ritorno alla Juve visto che ha già vestito questa maglia nel 2009/2010 e poi dal 2012 al 2016. Dunque, la Vecchia Signora è nel cuore e il suo senso di appartenza a questi colori è molto forte: lo stesso Caceres ha rivelato a Juventus TV che il bianconero fa parte di lui.

Leggi anche La Juventus alla conquista della Cina: in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico

L'uruguaiano ha raccontato in una lunga intervista al canale tematico juventino le sue emozioni e poi ha parlato di Cristiano Ronaldo e di quello che potrà darà a Massimiliano Allegri e ai suoi compagni.

Advertisement

Caceres felice di essere tornato alla Juve

Per Martin Caceres questo è il terzo ritorno alla Juve e le sue emozioni sono sicuramente molto forti. Il difensore si è raccontato a JTV e in una lunga intervista si è ripresentato ai tifosi juventini. Caceres ha svelato quali emozioni ha vissuto in questi giorni: "Sono molto contento di ritrovare questo ambiente, è sempre stata casa mia". Dunque Torino e la Juve sono la casa di Caceres che poi ha parlato di cosa ha provato quando ha ricevuto la chiamata dei bianconeri: "Quando ho ricevuto la chiamata di Paratici [VIDEO]di tornare a vestire questa maglia ho ripensato agli anni trascorsi qui. - ha detto il difensore che poi ha aggiunto - Questa è stata la maglia del mio cuore".

Presto l'esordio di Caceres

Martin Caceres già da oggi potrebbe tornare nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la partita contro l'Atalanta.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il difensore potrebbe essere a disposizione anche perché mancheranno certamente Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Caceres nei suoi due esordi [VIDEO] juventini è sceso in campo realizzando subito delle reti importantissime. Infatti, al suo primo debutto che avvenne nel settembre 2009 giocò contro la Lazio e siglò il gol vittoria. Anche nel suo secondo esordio Caceres andò in rete siglando una doppietta in Coppa Italia contro il Milan. Adesso il difensore si augura di poter debuttare esattamente come nelle due precedenti volte: "Ogni volta che sono venuto qui alla Juve ho segnato all'esordio, ed erano stati gol importanti - ha dichiararo Caceres - Speriamo che anche questa volta vada nello stesso modo".

Infine il difensore ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Per Ronaldo parla la sua carriera - ha affermato l'uruguaiano- e sta continuando a dimostrare anche qui, nel calcio italiano, che campione sia". Caceres è pronto a dare il massimo e a JTV ha detto che porterà entusiasmo, oltre al suo supporto in campo ai compagni visto che può ricoprire più ruoli.