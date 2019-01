Annuncio

La Juventus stamattina si è allenata sotto un bel sole per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri già da ieri hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di domenica sera che li vedrà impegnati all'Olimpico contro i biancocelesti. La Juve probabilmente dovrà fare qualche cambio anche perché le defezioni per il match di campionato [VIDEO] potrebbero essere parecchie. In difesa contro la Lazio è possibile che si riveda Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero si è raccontato a Sky Sport in una lunga intervista dove ha toccato diversi argomenti.

Il difensore viterbese ha parlato della Juve e in modo particolare della partita contro la Lazio. Bonucci ha spiegato che la sua squadra andrà all'Olimpico per conquistare i tre punti.

Oltre a parlare di calcio, il difensore ha anche spiegato che è un uomo diverso e che le esperienze che ha dovuto affrontare sia fuori che dentro il campo lo hanno profondamente cambiato.

Bonucci: 'La Juve va a Roma per vincere'

Leonardo Bonucci, oggi, ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto in modo particolare le sue attenzioni alla partita contro la Lazio. Il numero 19 bianconero ha spiegato qual è l'obiettivo della Juve per la sfida di domenica: "Andiamo a Roma con la voglia di continuare a vincere". Bonucci ha inoltre sottolineato che sarà importante portare a casa i tre punti perché la stagione è ancora lunga e continuare la striscia positiva aiuterà i bianconeri a preparare al meglio la Champions: "Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo preparare al meglio per la Champions League - ha aggiunto il numero 19 bianconero - e a tutte le partite che verranno".

Bonucci: 'Ora sono più maturo'

Il numero 19 bianconero, oggi, in una lunga intervista a Sky Sport si è detto un uomo diverso rispetto al passato [VIDEO]: "Sono maturato. Sono molto più razionale in quello che faccio - ha svelato Bonucci - e meno istintivo". Il difensore viterbese ha così cambiato il suo carattere e questa sua maturazione l'ha avuta anche grazie alle esperienze che la vita gli ha messo di fronte: "La vita ti porta delle esperienze che ti fanno crescere e che ti fanno maturare. Io le ho vissute in maniera forte sia dentro che fuori dal campo". Dunque il percorso intrapreso da Bonucci lo ha portato ad essere un uomo diverso rispetto al passato: "Posso dire, secondo me, di essere un uomo migliore, sicuramente diverso da quello che ero in passato".

Leonardo Bonucci veste la maglia della Juve da diverse stagioni anche se la sua storia con i bianconeri ha visto una battuta d'arresto. Il difensore viterbese nell'estate del 2017 aveva deciso di lasciare Torino per passare al Milan. La sua avventura in rossonero però non è andata per il meglio e dopo un solo anno ha chiesto di poter tornare alla Juve. Il club bianconero ha ascoltato la sua richiesta e così Leonardo Bonucci è tornato a Torino.