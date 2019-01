Annuncio

È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese e i suoi ragazzi è dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla partita di campionato contro i biancocelesti.

La Juve, poco fa, ha diramato un comunicato nel quale ha dato alcune indicazioni sugli infortunati.

In particolare si tratta di Joao Cancelo, Sami Khedira e Miralem Pjanic che sono alle prese con degli acciacchi fisici [VIDEO]. Il tedesco è in miglioramento, ma oggi ha ancora lavorato a parte.

Il bosniaco non si è allenato con i compagni e ha svolto una seduta personalizzata. Mentre Joao Cancelo è alle prese con un problema muscolare rimediato contro il Milan in Supercoppa.

Alla Continassa, invece, non si è visto Cristiano Ronaldo che ha avuto una giornata libera.

Affaticamento al polpaccio per Cancelo

Joao Cancelo, Miralem Pjanic e Sami Khedira pertanto non hanno lavorato oggi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il laterale portoghese nella finale di Supercoppa contro il Milan ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio per questo motivo sta cercando di recuperare per rientrare il prima possibile. La Juve non ha ancora fatto sapere per quanto tempo Cancelo dovrà stare fermo.

Per quanto riguarda Sami Khedira, invece, le notizie sono buone visto che è in miglioramento dopo aver rimediato una botta al ginocchio nella rifinitura pre-gara nella mattinata di lunedì.

Dunque solo nei prossimi giorni si capirà se potrà essere a disposizione per domenica sera.

Anche Miralem Pjanic ha lavorato a parte visto che contro il Milan ha riportato un versamento al polpaccio e sta cercando di recuperare per tornare a lavorare con i compagni, Il bosniaco resta in dubbio per il match [VIDEO] contro la Lazio e si dovrà aspettare ancora un po' per capire se sarà convocato oppure no.

Giornata di riposo per Cristiano Ronaldo

Oggi, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, ma al JTC non si è visto Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 ha beneficiato di un altro giorno di riposo. Perciò il portoghese riprenderà ad allenarsi a partire da domani.

Questo giovedì intanto la Juve si ritroverà in mattinata per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la Lazio che vedrà i bianconeri impegnati di domenica sera (ore 20,30) allo stadio Olimpico di Roma.