Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per proseguire gli allenamenti in vista della sfida contro la Lazio. I bianconeri oggi hanno lavorato sotto un bel sole, e la neve che ieri è scesa su Torino è solo un lontano ricordo. La Juve, però, deve fare i conti con l'emergenza infortuni, perché ieri il club piemontese ha fatto sapere che Sami Khedira, Miralem Pjanic e Joao Cancelo sono in dubbio per il match contro la Lazio: quindi qualora non dovessero recuperare si andrebbero ad aggiungere alle assenze di Andrea Barzagli, Medhi Benatia, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.

La speranza della Juve è [VIDEO]quella di provare a recuperare qualcuno anche perché poi mercoledì ci sarà la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. Qualora domenica Sami Khedira e Miralem Pjanic dovessero dare forfait a quel punto Massimiliano Allegri avrebbe due soluzioni: la prima sarebbe confermare il 4-4-2 visto contro il Chievo, mentre la seconda potrebbe prevedere il 4-3-3 con il ritorno fra i titolari di Rodrigo Bentancur.

Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa

Nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo non era alla Continassa visto che ha goduto di un giorno in più di riposo.

Infatti, CR7 martedì era a Madrid per risolvere la questione con il fisco spagnolo e per questo motivo Massimiliano Allegri gli ha concesso un ulteriore giorno di relax. Da questa mattina Cristiano Ronaldo era regolarmente in campo con i compagni e ha così messo nel mirino la partita contro la Lazio. CR7 all'Olimpico dovrebbe essere titolare insieme a Paulo Dybala. Poi resta da capire se giocherà solo uno fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa, oppure se giocheranno tutti e quattro in un possibile 4-4-2.

Benatia diviso tra campo e mercato

Medhi Benatia quest'anno non sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Il difensore ex Roma ha accusato alcuni problemi fisici e nelle ultime settimane non è a disposizione di Massimiliano Allegri. Benatia avrebbe dovuto giocare in Coppa Italia, ma un infortunio nel riscaldamento lo ha fermato e non è stato a disposizione non solo per la sfida con il Bologna, ma anche quelle contro il Chievo e contro il Milan: molto probabilmente il giocatore non sarà convocato nemmeno contro la Lazio.

Inoltre, non è da escludere che possa lasciare Torino [VIDEO] visto che su di lui ci sarebbe un'offerta proveniente dal Qatar, la Juventus vorrebbe convivere Benatia a restare ma lui starebbe spingendo per cambiare squadra.