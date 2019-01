Annuncio

13.10: Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali della gara in programma alle ore 14.30

Bari-Igea Virtus, le curiosità della sfida

Allo stadio San Nicola di scena il match Bari-Igea Virtus, una sorta di testa-coda tra le due compagini che viaggiano ad una velocità decisamente diversa in questo campionato, ma che nel contempo hanno il disperato bisogno di tre punti per il raggiungimento di obiettivi diversi.

I galletti del tecnico Cornacchini desiderano riprendere la marcia verso la Serie C, messa a dura prova dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la [VIDEO]Cittanovese [VIDEO]. Il match di questo pomeriggio servirà anche a valutare se ci sono state ripercussioni dopo la prima sconfitta stagionale subita.

Di fronte la compagine siciliana che vuole allontanare lo spettro della retrocessione in Eccellenza: l [VIDEO]a compagine del tecnico Giacomo Tedesco mira almeno al raggiungimento della zona play-out, che consentirebbe di giocarsi lo spareggio per evitare di sprofondare in una categoria minore.

La Turris nel frattempo si è avvicinata alla compagine pugliese e dista nove lunghezze proprio dai biancorossi: la vittoria dunque è d'obbligo questo pomeriggio, in attesa dello scontro diretto del prossimo turno.