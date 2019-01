Annuncio

Mercoledì la Juventus ha comunicato ufficialmente il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il Pipita dopo appena sei mesi ha lasciato il Milan e adesso spera di rilanciarsi in Inghilterra. Prima che però la trattativa con il Chelsea si concretizzasse, Gonzalo Higuain aveva voluto parlare con Fabio Paratici. L'argentino non sarebbe stato bene al Milan e voleva lasciare il club rossonero, per questo motivo il Pipita aveva chiesto al dirigente juventino di poter tornare a Torino.

Fabio Paratici però gli ha ribadito che questa ipotesi non era percorribile. Dunque a quel punto il ds bianconero e il giocatore hanno optato per l'ipotesi Chelsea.

Higuain cerca riscatto al Chelsea

La storia d'amore tra Gonzalo Higuain e il Milan non è mai sbocciata veramente.

Il Pipita nei suoi mesi in rossonero è spesso apparso nervoso e il feeling con la dirigenza del club lombardo non sembravano dei migliori. Per questo motivo l'argentino ha voluto cambiare aria. Il giornalista di calciomercato.com Fabrizio Romano ha svelato anche un retroscena davvero particolare. Infatti, il Pipita un po' di tempo fa avrebbe chiesto a Fabio Paratici di poter parlare del suo futuro. Gonzalo Higuain voleva lasciare il Milan e aveva anche chiesto di poter tornare alla Juventus e poi a giugno si sarebbe riparlato del suo futuro. Fabio Paratici, però, ha immediatamente stoppato questa ipotesi: l'avventura del Pipita in bianconero è definitivamente finita. Inoltre il ds della Juve non avrebbe voluto chiudere il prestito con il Milan poiché avrebbe sperato di poter incassare i 36 milioni del riscatto dell'ex Real Madrid.

Alla fine però ha prevalso la volontà di Gonzalo Higuain e Fabio Paratici ha intavolato la trattativa con il Chelsea. Il ds juventino ha consigliato al Pipita di giocarsi al meglio le sue chance in Inghilterra anche perché qualora in estate i blues non dovessero confermarlo a Torino per lui [VIDEO]non ci sarebbe spazio e a quel punto dovrebbe trovare un'altra squadra. Perciò all'argentino converrà riscattarsi in quel di Londra e spera soprattutto di rilanciarsi anche grazie a Maurizio Sarri che lo conosce piuttosto bene.

Bonucci fa il suo in bocca al lupo a Higuain

Gonzalo Higuain ha sempre avuto un ottimo rapporto [VIDEO] con i suoi compagni della Juventus. Il Pipita aveva un bellissimo legame con i giocatori bianconeri che lo hanno sempre sostenuto. Anche quando la Juve ha incontrato il Milan di Higuain, i calciatori juventini hanno salutato con affetto l'argentino. Quando il Pipita si è fatto espellere i giocatori bianconeri lo calmarono per evitargli una lunga squalifica. A testimonianza del bel rapporto tra i campioni della Juve e Gonzalo Higuain, ieri sono arrivate le parole di Leonardo Bonucci che ha voluto fare il suo in bocca al lupo al bomber argentino per la sua nuova avventura al Chelsea: "Spero che Gonzalo torni grande", ha detto il numero 19 juventino ai microfoni di Sky Sport.