Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. [VIDEO] Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Barcellona ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori del club bianconero, ovvero Joao Cancelo. Il terzino lusitano, che già si era fatto notare l'anno scorso con la maglia dell'Inter, è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione a Torino ed è diventato un perno fondamentale dell'undici di Massimiliano Allegri. Come riporta la stampa iberica, il Barcellona fa sul serio e starebbe lavorando concretamente per portarlo in Spagna.

Lionel Messi, inoltre, avrebbe dato il suo assenso all'acquisto del portoghese, che ha fatto molto bene anche nelle fila del Valencia, quindi conosce il campionato spagnolo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Advertisement

Mercato Juventus, assalto del Barcellona a Joao Cancelo: la situazione

Joao Cancelo stato disputando delle prestazioni di altissimo livello con la maglia della Juventus, tanto che dagli esperti è considerato uno dei migliori interpreti al mondo del suo ruolo. Il fluidificante, dopo il mancato riscatto del suo cartellino da parte dell'Inter, è stato acquistato dalla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo e si è subito integrato nei meccanismi di Massimiliano Allegri. Cancelo, però, potrebbe lasciare la Juventus, dal momento che il Barcellona avrebbe in mente di mettere sul piatto una super cifra per garantirsi le sue prestazioni. Il club catalano, infatti, lo considera il vero erede di Dani Alves e potrebbe mettere sul piatto un'offerta di ottanta milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il suo gioiello.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ricordiamo che il club bianconero ha pagato Cancelo la metà nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus [VIDEO]continua a lavorare anche sul mercato in entrata. Il club bianconero starebbe valutando seriamente l'acquisto di Modric per la prossima stagione. Il centrocampista croato, fresco Pallone d'Oro, potrebbe lasciare il suo club di appartenenza al termine della stagione, ma su di lui è molto forte anche l'interesse dell'Inter. Si prospetta dunque un vero e proprio derby di mercato per il regista di origini balcaniche. La sua valutazione è di circa cinquanta/sessanta milioni di euro, considerata l'età.