In queste ore in casa Juventus tiene banco il futuro di Medhi Benatia. Il difensore sarebbe in procinto di lasciare Torino già a gennaio. Infatti, il numero 4 bianconero avrebbe ricevuto un'importante offerta dal Qatar e starebbe spingendo per lasciare la Juventus. Ovviamente Fabio Paratici non sembra così intenzionato a privarsi di lui già in questa finestra di mercato e preferirebbe cederlo a giungo. Anche perché in estate un altro difensore juventino potrebbe lasciare la Vecchia Signora e si tratterebbe di Andrea Barzagli. Per questo motivo con le possibili partenze di Medhi Benatia e del giocatore toscano la Juve dovrà inserire nella sua rosa un giocatore di livello e il nome che piace e,manche molto alla dirigenza del club piemontese, è Matthijs De Ligt. Il ragazzo classe '99 sembra esser il sogno della Juventus per rinforzare la retroguardia.

Benatia verso l'addio

La storia fra Medhi Benatia e la Juve potrebbe essere vicina al passo di addio. Infatti, in queste ore il difensore ex Bayern starebbe spingendo per la lasciare Torino, Benatia è allettato da un'offerta [VIDEO]molto importante che gli sarebbe arrivata dal Qatar.

La Juve però vorrebbe tenere il difensore almeno fino a giugno, poi in estate la società bianconera valuterà il da farsi. Anche perché a fine stagione anche Andrea Barzagli potrebbe lasciare per appendere gli scarpini al chiodo. Dunque in estate la difesa della Juve avrà bisogno di un rinforzo di spessore e il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di De Ligt. Il giocatore del'Ajax però è ambitissimo e su di lui ci sarebbe l'interesse del Barcellona. De Ligt qualche mese fa è stato a Torino per ritirare il Golden Boy e in quell'occasione spiegò che il campionato italiano è sicuramente molto affascinante. Chissà che quindi le strade di De Ligt e della Juventus non possano incontrarsi nei prossimi mesi. Certo il ragazzo classe '99 alla Vecchia Signora avrebbe il difficile compito di sostituire una colonna come Andrea Barzagli, ma potrebbe contare sui sapienti consigli di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che sicuramente potrebbero aiutarlo a crescere.

Barzagli out per le prossime partite

A giugno Andrea Barzagli e la Juve si confronteranno per valutare il futuro [VIDEO]. È possibile che il giocatore possa ritirarsi anche perché quest'anno gli acciacchi fisici sono stati parecchi. Barzagli, infatti, è out da diverse settimane e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno per i match contro la Lazio e contro l'Atalanta.