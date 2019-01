Annuncio

Annuncio

Juventus e Milan si avvicinano alla loro terza sfida con in palio la Supercoppa italiana. Una vittoria per parte nei due precedenti, entrambe dopo i calci di rigore. Successo bianconero nella finale del 2003 che si giocò negli Stati Uniti (Giants Stadium, New Jersey) tre mesi dopo la finale Champions di Manchester vinta dai rossoneri; in Qatar nel 2016 trionfo del Milan. La vincitrice di questa terza sfida stabilirà anche il nuovo record di successi in Supercoppa, essendo le due squadre appaiate a quota sette trofei in vetta all’albo d’oro della manifestazione.

Leggi anche Calciomercato Milan, dalle probabili cessioni 25 milioni per arrivare a Fellaini

La Supercoppa in diretta Rai

La 31esima edizione della Supercoppa italiana [VIDEO]si disputerà mercoledì 16 gennaio al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita, controversa scelta di sede che tante polemiche ha sollevato nel mondo politico.

Advertisement

Il calcio d’inizio di Juventus-Milan è fissato per le ore 18.30 italiane (le 20.30 locali), la partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiUno, quindi anche visibile in streaming su RaiPlay.

Le probabili formazioni

Allegri non avrà a disposizione Barzagli, Benatia, Cuadrado e Mandzukic. Nel reparto arretrato il solo dubbio della vigilia riguarda la corsia di destra con De Sciglio nettamente favorito su Cancelo, l’ex Inter seppure recuperato non è infatti ancora al top della condizione. A centrocampo ballottaggio Khedira-Bentancur per affiancare Matuidi e Pjanic titolari certi. In attacco Ronaldo e Dybala più uno tra Douglas Costa e Bernardeschi.

Gattuso, invece, non disporrà dei lungodegenti Biglia, Caldara e Bonaventura oltre all'acciaccato Suso comunque sotto squalifica, mentre tra i convocati c’è anche il croato Strinic fermo da diversi mesi per problemi cardiaci.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ballottaggio a tre nel ruolo di terzino destro con Calabria in pole su Conti e Abate. Dell’undici iniziale dovrebbero far parte sia l’ultimo arrivato Paquetà che l’eroe di Coppa Italia sabato sera contro la Samp [VIDEO], Cutrone in coppia davanti con Higuain. L’argentino potrebbe essere anche alla sua ultima partita in maglia rossonero; Sarri lo vuole assolutamente tra i Blues e la società londinese è in forte pressing per accontentarlo. Netta vittoria bianconera per 2-0 griffata da Mandzukic e Cristiano Ronaldo nel recente confronto di novembre in campionato al Meazza, l’ultimo in assoluto giocato tra le due compagini.

Ecco le probabili formazioni a Gedda.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All.: Allegri.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All.: Gattuso.