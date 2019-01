Annuncio

La Juventus, ieri sera, è arrivata a Gedda in vista della Supercoppa Italiana e i giocatori bianconeri si sono recati subito in albergo. Oggi, la giornata juventina sarà molto intensa visto che alle 15:30 la squadra è stata in campo per allenarsi.

In vista del match di domani i giocatori bianconeri hanno rilasciato alcune interviste a Juventus TV. In particolare hanno parlato al canale ufficiale della Juventus sia Federico Bernardeschi che Leonardo Bonucci. Entrambi i campioni juventini [VIDEO] hanno voluto sottolineare la grande volontà della Vecchia Signora di portare a Torino la Supercoppa.

Bernardeschi: 'Contro il Milan sarà difficile è una partita secca'

La Juventus, ieri sera, ha fatto il suo arrivo a Gedda e durante il viaggio per l'Arabia Saudita Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a Juventus TV.

Il numero 33 bianconero ha parlato della Supercoppa affermando che la squadra vuole portare a casa il primo obiettivo della stagione: "Vogliamo portare a casa il trofeo", ha detto l'attaccante. Infatti, Bernardeschi ha raccontato che la volontà sua e dei suoi compagni è quella di regalare la Supercoppa ai tifosi juventini e a tutta la società. L'attaccante bianconero ha sottolineato l'importanza della gara di domani, una sfida da vincere. Poi si è soffermato anche sul suo stato di forma e ha affermato che lui lavora sempre molto duramente anche se purtroppo è stato fermato da qualche infortunio che come ha spiegato: "Fanno parte del mestiere". Ma Bernardeschi ha poi aggiunto che dopo un problema fisico: "L'importante è rimettersi in carreggiata". Infine il numero 33 di Allegri ha parlato della finale di domani [VIDEO]definendola: "Una gara difficile, tosta".

La difficoltà principale ha raccontato l'attaccante di Carrara è che sarà una partita secca perciò la Juventus fin dall'inizio dovrà mettercela tutta e soprattutto la squadra dovrà far vedere tutto il suo potenziale.

Bonucci carica la Juve

Oltre a Federico Bernardeschi anche Leonardo Bonucci ha parlato a Juventus TV dell'imminente finale di Supercoppa. Il numero 19 juventino ha spiegato che lui e i suoi compagni hanno tanta voglia di portare a casa il trofeo perché è il primo trofeo della stagione e ha affermato che: "La Juventus gioca per vincere". inoltre, Leonardo Bonucci ha svelato che i bianconeri sono arrivati a Gedda con tanto entusiasmo proprio perché hanno la ferma volontà di tornare a Torino con la Supercoppa.