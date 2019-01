Annuncio

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è stato di nove a zero per i parigini.

Mbappé ha già vinto un campionato del mondo con la sua Nazionale e, vista la giovanissima età, ha ancora enormi margini di miglioramento. Il suo valore è di circa duecento milioni di euro, una cifra che può essere raggiunta solo da pochissimi club al mondo e tra questi c'è forse la Juventus. [VIDEO] Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero formare un attacco stellare, affiancando il giovanissimo giocatore francese a Cristiano Ronaldo.

Mercato Juventus, Agnelli potrebbe costruire una super squadra: la situazione

Al termine della partita vinta per nove a zero contro il Guingamp, Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro, non escludendo una sua partenza. "Sto molto bene qui, ma nel calcio non si sa mai", ha dichiarato il giovane attaccante francese, oggetto del desiderio della Juventus. Il club bianconero lo sta seguendo da tempo e lo considera il primo obiettivo per l'attacco per la prossima stagione. Il Paris Saint Germain, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutato tra i duecento e i duecentoquindici milioni di euro.

La Juventus, [VIDEO]inoltre, dovrà riuscire a battere la concorrenza del Real Madrid, altro club fortemente interessato a Mbappé. Il numero uno dei "blancos", Florentino Perez, infatti, lo considera l'erede naturale di Cristiano Ronaldo e sarebbe pronto a mettere sul piatto una super cifra pur di garantirsi le sue prestazioni.

Si prevede dunque un vero e proprio duello di mercato tra il club bianconero e il Real Madrid. La Juventus, comunque, sta seguendo anche altri giocatori per rinforzare la squadra; stiamo parlando di Paul Pogba, vero e proprio pupillo di Massimiliano Allegri, e di Tanguy Ndombelé, talentuoso centrocampista di ventidue anni del Lione. Per la difesa, invece, il primo obiettivo è de Ligt, diciannovenne centrale dell'Ajax.

La probabile formazione della Juventus per la prossima stagione potrebbe dunque essere questa: Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci (DE LIGT), Alex Sandro, Pjanic (NDOMBELE'), POGBA, MBAPPE', Dybala, Mandzukic, Ronaldo.