Advertisement

Advertisement

La Juventus ha chiuso il 2018 da vera dominatrice del calcio italiano [VIDEO]. Adesso, dopo alcune settimane di riposo, in questo gennaio sarà chiamata a tornare a difendere la propria supremazia nelle competizioni già vinte nella scorsa stagione: ovvero Coppa Italia e Serie A, ma anche nella Supercoppa italiana, trofeo che manca dalla bacheca bianconera dal 2015.

Vediamo maggiori dettagli su tutte le sfide nelle quali saranno impegnati gli uomini di mister Max Allegri in questo mese di gennaio.

Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana a Gedda

L'appuntamento più importante del primo mese dell'anno è la Supercoppa [VIDEO] italiana che sarà assegnata in gara unica in Arabia Saudita e vedrà la Juventus di Cristiano Ronaldo affrontare l'enigmatico Milan di Rino Gattuso, una squadra perennemente alla ricerca di sé stessa, che si interroga anche sull'incerto momento di forma di Gonzalo Higuain.

Advertisement

Si gioca a Gedda (Jeddah) il 16 gennaio con inizio alle ore 20,30 locali, quindi alle 18,30 italiane. A ben guardare ci sono tutte la premesse tecniche e tattiche per assistere ad una grandissima partita.

Prima di questa sfida, però, in calendario per i bianconeri c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna, che dopo la sosta natalizia potrebbe rivelarsi un avversario scomodo e molto motivato a fare bene, anche per difendere la panchina di Pippo Inzaghi.

Bologna-Juventus, ottavi di Coppa Italia

Un Bologna inedito, rafforzato dagli arrivi di Soriano e Sansone, ma forse anche da Angelo Ogbonna, tenterà l'impresa tra le mura amiche del Renato Dall'Ara, sabato 12 gennaio (ore 20:45), per dimenticare qualche delusione di troppo partita in campionato. In gara unica, quando c'è qualcosa in palio, per la verità è difficile avere ragione di questa Juventus, ma gli uomini di Inzaghi, sempre più in discussione, ci proveranno con una gara accorta, sperando di sfruttare al meglio qualche ripartenza.

Advertisement

La partita sarà trasmessa da Rai 1 (quindi non da Dazn né da Sky), mentre in modalità streaming sarà visibile su Rai Play.

Juventus-Chievo Verona in serie A

Alla ripresa del campionato si giocherà una gara dall'esito apparentemente scontato: Juve-Chievo, cioè la capolista che ospita l'ultima in classifica. Attenzione però ai progressi evidenziati dal Chievo nelle ultime gare di campionato, dopo il cambio di panchina. La squadra non ha affatto mollato e vuole dire la sua fino alla fine per centrare l'obiettivo salvezza. La Juventus in campionato sta tenendo un passo da record ma non si può sempre vincere: ogni tanto qualche incidente di percorso ci può anche stare. Si gioca il 21 gennaio alle ore 19. Per Matchpoint queste sono le quote delle scommesse sportive relative a Juventus-Chievo: l'1 è a 1,10. Il pareggio è quotato addirittura 10. La vittoria dei gialloblu clivensi è quotata addirittura a 25.

Il mese di gennaio della Juventus continuerà poi, ancora in Serie A, domenica 27 alle ore 20,30 in trasferta all'Olimpico contro la Lazio.