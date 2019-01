Advertisement

Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana [VIDEO]tornerà anche la Serie A, la manifestazione sportiva più amata dagli italiani, con le gare del ventesimo turno spalmate in tre giorni e precisamente 19-20 e 21 gennaio 2019. Di seguito riportiamo le quote relative ai singoli eventi elaborate dal bookmaker Matchpoint. La gara di cartello della giornata è Napoli-Lazio, che promette gioco, emozioni ed anche molti gol.

Roma-Torino (1,65-4,00-5,00)

Si gioca allo stadio Olimpico alle 15:00 il primo anticipo della giornata numero 20 di Serie A, il 19 gennaio.

Lo scorso anno i granata eliminarono a sorpresa la Roma in Coppa Italia. Generalmente dopo la sosta natalizia la Roma fatica sempre. Gol a 1,62 mentre il no gol è quotato 2,17.

Udinese-Parma (2,00-3,30-4,00)

Il Parma neopromosso, con un Gervinho in più nel motore, è una delle sorprese del torneo. Il gol è a 1,89, il no gol a 1,81. I bianconeri dovranno fare molta attenzione alle veloci ripartenze dei crociati, specialità della casa in questa stagione. Si gioca alle 18:00 del 19 allo stadio Friuli.

Inter-Sassuolo (1,45-4,50-7,00)

I nerazzurri hanno spesso sofferto col Sassuolo e dopo la sosta devono fare molta attenzione a non scivolare di nuovo anche per sfruttare lo scontro diretto tra la rivali Napoli e Lazio. Calcio d'inizio alle 20:30 del 19.

Frosinone-Atalanta (6-4,25-1,55)

Molto alta la quota della vittoria dei canarini, che però faranno di tutto per sfruttare il turno casalingo vista una situazione di classifica davvero grave. Si gioca al Matusa alle 12:30 del 20 gennaio.

I ciociari hanno solo 10 punti in 19 gare, 18 in meno degli orobici.

Spal-Bologna (2,25-3,10-3,50-Gol 2,06-No gol 1,69)

Si gioca alle 15:00 del 20 questo interessante derby diventato un'ultima spiaggia per Pippo Inzaghi. Il Bologna (13 punti e -14 in differenza reti) avrà i nuovi acquisti Soriano e Sansone. Basteranno contro una volitiva Spal, che in classifica vanta 17 punti?

Fiorentina-Sampdoria (1,95-3,50-4)

Al Franchi si gioca alle 15:00 del 20 gennaio. Le due squadre hanno ambizioni di buon piazzamento a fine stagione e giocano anche un buon calcio. A 1,72 il Gol, a 2,01 il No gol per Matchpoint. Entrambe le squadre cercheranno di superarsi per scalare posizioni in classifica quindi il pari sembra da scartare.

Cagliari-Empoli (2,20-3,30-3,40)

Squadre in campo alle ore 18:00 del 20 col Cagliari consapevole che la salvezza si costruisce su queste partite in casa. L'Empoli gioca bene ma sbaglia anche molto ed ha una difesa incerta, si prevedono molti gol e divertimento.

Napoli-Lazio (1,75-3,90-4,50-Gol 1,73-No gol 2,00)

Alle ore 20:30 del 21 è in programma la sfida per i posti in Champions che promette di essere la partita più spettacolare di questa ventesima giornata.

Il Napoli di Ancelotti (44 punti) sulla carta è favorito ma la Lazio (32 punti) ha l'arma del contropiede da sfruttare, anche se generalmente perde sempre con le grandi.

Juventus-Chievo Verona (1,10-10-25)

Sfida proibitiva per i clivensi, almeno sulla carta. Il Chievo (ultimo con soli 8 punti in 19 giornate) è però in grande ripresa dopo il cambio della guida tecnica e sopratutto ha assoluto bisogno di punti per risalire la china. Sorpresone in vista oppure la Juventus di Cristiano Ronaldo continuerà la sua marcia trionfale? Il Gol vale 3,10, il No gol 1,32. Si giocherà alle 19:00 del 21.

Genoa-Milan (3,60-3,40-2,10-Gol 1,73-No gol 1,99)

Partita di grande interesse tattico (ore 21:00 del 21) tra due squadre estremamente dinamiche anche se non eccelse sotto il punto di vista tecnico. Il Milan (31 punti) ha nel mirino il polacco Piatek: riuscirà a portarlo in rossonero? Genoa-Milan chiuderà la ventesima di campionato. Non sono da escludere sorprese visto che il Milan è una squadra che sembra ancora alla ricerca di una precisa identità. In classifica il Genoa ha 20 punti, 11 in meno del Milan.