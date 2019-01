Annuncio

Domenica 27 gennaio [VIDEO] alle ore 20:30 è in programma allo stadio Olimpico di Roma la gara del massimo campionato di calcio Lazio-Juventus, valevole per il 21esimo turno di Serie A. L'atteso confronto potrà essere seguito via radio su Rai Radio 1, in diretta testuale digitale su siti tematici, mentre in televisione sarà trasmesso da Sky Sport con ampio prepartita e successivi approfondimenti. Chi desidera vederla in streaming può farlo grazie all'applicazione Sky Go.

La Juve della star Cristiano Ronaldo appare lanciatissima verso la conquista dell'ennesimo scudetto e viene dal 3-0 col Chievo. La Lazio, che non nasconde ambizioni di Champions, ha perso per 2-1 sul campo del Napoli nell'ultimo turno.

Altre partite di cartello di questo turno sono Milan-Napoli, Torino-Inter e Atalanta-Roma. In coda Bologna-Frosinone è un confronto diretto per la salvezza.

Assenze di rilievo per la Juventus all'Olimpico, dati statistici delle due squadre

I I bianconeri sono considerati [VIDEO] una corazzata, che ma a Roma arriveranno privi di Cancelo, Pjanic e Khedira. La Lazio non sta meglio: priva degli squalificati Marusic e Acerbi, dovrà valutare con attenzione se rischiare Luis Felipe. Impressionante il rendimento degli uomini di Allegri guardando la classifica di serie A: dopo 20 partite giocate, la Juve ha conquistato 56 punti frutto di ben 18 successi e due pareggi, senza mai perdere. Ha realizzato 41 reti e ne ha prese 11 (+30 in differenza reti). La Lazio ha invece 32 punti (9 vittorie, 5 pari e 6 ko).

Ha marcato 29 gol subendone 23. La sua differenza reti è quindi +6. Simone Inzaghi, tecnico giovane e ambizioso, sogna di essere il primo a battere i torinesi quest'anno. In Coppa Italia la Juve ha eliminato nell'ultimo turno il Bologna, mentre la prossima sfida di Champions è in programma il 20 febbraio alle 21:00 contro l'Atletico Madrid. La Lazio incontrerà il forte Siviglia il 14 febbraio alle 18:55 in Europa League, torneo in cui lo scorso anno approdò in semifinale, eliminata in modo rocambolesco dal Salisburgo.

La valutazione degli esperti per le quote di Lazio-Juventus del 27 gennaio

Le quote previste dal bookmaker Matchpoint per questa partita sono le seguenti: la vittoria biancoceleste è data a 4,65. L'ipotesi di un pareggio è quotata 3,60. Il segno 2 paga 1,75. Il Goal è fissato a 1,77 mentre il Nogoal è a 1,94. Under e Over 2,5 hanno la stessa valutazione: 1,75. L'Under 3,5 è a 1,29 mentre l'Over 3,5 è a 3,25.