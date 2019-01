Annuncio

In queste ultime ore sembrerebbe che l'Inter sia interessata a cedere [VIDEO]uno dei suoi giocatori, Ivan Perišić. L'esterno croato sembra infatti affascinare alcuni grandi club d'Europa, come il Manchester United che è particolarmente allettato dall'idea di averlo in squadra. L'Inter finora non ha mai voluto discutere della vendita di Perišić, diversamente starebbe succedendo in questi ultimi giorni. L'esterno croato, infatti, non verrebbe più reputato indispensabile dalla squadra dei nerazzurri.

Anche l'Atletico Madrid sarebbe attratto da Perišić. L'esterno ha dichiarato più volte di voler sperimentare nuove esperienze e spesso ha ribadito che uno dei suoi sogni è quello di giocare in Premier League.

E' possibile quindi che il Manchester voglia fare un'offerta già da ora per il croato, ma l'Inter non vorrebbe "sconvolgere" la formazione e preferirebbe procrastinare la discussione per la per la prossima estate.

Il destino di Perišić

Perišić fu pagato 18 milioni quando nell'estate del 2015 arrivò dal Wolfsburg, la società calcistica tedesca con sede nella città di Wolfsburg. L'Inter, infatti, potrebbe guadagnare una notevole plusvalenza dalla cessione dell'esterno, se riuscisse a ricavarne 40 milioni.

Fu Luciano Spalletti due anni fa a convincere Perišić a rimanere all'Inter. L'anno scorso, infatti, il giocatore ha avuto un notevole rendimento, che ha sancito con 11 goal e 11 assist. Mentre quest'anno la produttività del calciatore sembrerebbe essere carente e alquanto insufficiente. La sua avventura con l'Inter potrebbe quindi concludersi a gennaio oppure a giugno.

Le trattative in corso

L'Inter è però attiva anche in entrata, in quanto stuzzicata dall'attaccante francese, di 23 anni, Anthony Martial e vorrebbe includerlo nel negoziato con il Manchester United. Il contratto del giovane infatti è in scadenza [VIDEO] il prossimo giugno, insieme al contratto del terzino Matteo Darmian, anche lui incluso nella possibile trattativa dei nerazzurri.

In cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio ci sarebbe anche un altro nome, quello del ventenne Federico Chiesa, calciatore Italiano, attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana. La Fiorentina se accetterà di vendere il suo attaccante, potrebbe chiedere circa 70 milioni e non è detto che nella faccenda non venga incluso anche il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini.

La sorte di Perišić dunque non è ancora segnata ma è molto probabile che la sua avventura con l'Inter sia arrivata al capolinea.