Il weekend calcistico si avvicina [VIDEO], qui di seguito, abbiamo stilato i nostri pronostici della ventunesima giornata della Serie A TIM.

Sassuolo - Cagliari 1X + Goal (Quota SNAI 2.25): Entrambe hanno pareggiato settimana scorsa e sicuramente entrambe avranno una gran voglia di fare punti questa settimana. Il Sassuolo non vince da 5 partite ed ha una media di 1,7 goal a partita, invece il Cagliari non vince da 4 partite ed ha una media goal di 1,5.

Sampdoria - Udinese 1X + Under 3.5 (Quota SNAI 1.60): La Sampdoria ha pareggiato l'ultimo incontro con la Fiorentina 3-3, mentre l'Udinese è stata sconfitta in casa dal Parma per 1-2.

La padrona di casa non ha mai perso in casa contro l'Udinese nelle ultime 5 partite. L'Udinese, invece, ha un pessimo storico riguardante le partite giocate in casa: 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Chievo - Fiorentina 2 (Quota SNAI 1.95): Il Chievo si trova nella parte più bassa della classifica, anche a causa del pessimo storico nelle partite in casa (1-4-5), al contrario, la Fiorentina non ha perso nessuna delle utile 7 partite in trasferta.

Bologna - Frosinone 12 (Quota SNAI 1.25): Scontro diretto per la salvezza, entrambe le squadre occupano parti basse della classifica (rispettivamente 18° e 19° posto), di conseguenza devono fare punti e nessuna delle due squadre si accontenterà di un semplice pareggio. Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite, mentre il Frosinone non ha vinto nessuna delle ultime 10.

Parma - Spal 1 (Quota SNAI 2.40): Il Parma è una delle sorprese del nostro campionato ed occupa il 9° posto in classifica. Lo Spal non ha mai vinto nelle ultime 12 partite.

Empoli - Genoa Over 1.5 (Quota SNAI 1.19): Entrambe le squadre provengono da un periodo di forma non proprio ottimale, il Genoa ha perso 5 partite in casa di fila e non ha vinto in nessuna delle ultime 6 partite in trasferta.

Big Match della ventunesima giornata:

Milan - Napoli X2 (Quota SNAI 1.25): Il Napoli pur non avendo ancora mai pareggiato fuori casa, potrebbe essere fermata dal Milan che sembra aver ritrovato la forma e l'entusiasmo. Probabilmente, vedremo una partita molto tattica tra le due compagini.

Atalanta - Roma Over 2.5 (Quota SNAI 1.50) : Entrambe le squadre hanno un ottimo stato di forma. Probabilmente, assisteremo ad una partita piena di goal ed emozioni.

Torino - Inter X2 (Quota SNAI 1.25): Il Torino viene da un brutto momento, mentre l'Inter non perde da 7 incontri. Sicuramente la squadra ospite avrà voglia di riscattarsi dopo il pareggio contro il Sassuolo per non perdere ulteriori punti durante il suo cammino.

Lazio - Juventus 2 + Goal (Quota SNAI 3.85): La Juventus occupa [VIDEO] attualmente il primo posto in classica e non ha mai perso in trasferta. Ella viene anche da 4 vittorie consecutive, ma la Lazio, storicamente, ha dimostrato di poterle dare filo da torcere. Si prospetta uno scontro molto avvincente.

QUOTA TOTALE: 226.13

NB. Le quote sono soggette a variarioni